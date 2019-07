Kizárt MSZP-s: Gyurcsány Ferencék Siófokon is maguk alá gyűrik az MSZP-t

2019. július 7. 23:57

Siófokon is maga alá gyűri az MSZP-t Gyurcsány Ferenc pártja a DK – így látja egy most kizárt szocialista politikus. Balassa Béla a DK térnyerése miatt már korábban is megkongatta a vészharangot pártjában, mostanra azonban azt mondja: odáig fajult a helyzet, hogy elhatározta: független jelöltként elindul az ellenzék által támogatott polgármesterrel szemben. Az MSZP-nek nem tetszett a lépés, ezért inkább kizárták – közölte az M1 Híradója.

Kizárták az MSZP-ből a párt egyik tagját, mert függetlenként indulna a polgármesteri székért Siófokon – erről írt a Sonline. A portálnak Balassa Béla arról beszélt, hogy távozása csak technikai kérdés, ugynais ő már 2014-ben jelezte, hogy nem ért egyet pártja országos és helyi törekvéseivel.

Például azzal, hogy – mint fogalmazott – a DK helyben is maga alá gyűri a szocialistákat.

Az ellenzéki pártok pénteken jelentették be, hogy felsorakoznak a jelenlegi polgármester, Lengyel Róbert mögé. Az MSZP helyi elnöke pedig úgy fogalmazott, hogy korábbi párttársuk törekvései teljesen ellentétesek az elképzeléseikkel.

Balassa Béla a Sonline-nak azt mondta: pontosan tudta, hogy tettéért és megnyilvánulásaiért kizárják majd, de számára Siófok fontosabb, mint az országos ügyek helybehurcolása és ragozása.

Az ügyben az M1 megkereste a szocialistákat és a DK-t is. Szerettük volna megtudni, hogy mit gondolnak az ellenzéki összefogás hatékonyságáról Siófokon Balassa Béla kizárásának és polgármesterjelölti törekvéseinek tükrében, de adásunkig nem kaptunk választ.

Nem ment simán az ellenzéki együttműködés Pécsen sem. A pártok végül az LMP nélkül jelentették be, hogy Péterffy Attilát támogatják. Az LMP szerint ugyanis vállalhatatlan az ellenzéki közös jelöltje, így ők külön indulnak.

Ferencvárosban pedig olyan szintű az egyet nem értés az összefogni akaró ellenézki pártok között, hogy végül meg sem állapodtak: előválasztáson döntik el, ki legyen a jelölt.

De csak néhány óráig tatották magukat a pártok ahhoz a felosztáshoz is, amit a többi kerületben sikerült elérniük. A Jobbik ugyanis két kerületben ráindítja saját jelöltjét a közös ellenzéki polgármester-jelöltekre. A Momentum pedig egyből be is állt a Jobbik mögé. Az LMP pedig még meggondolja.

hirado.hu - M1 Híradó