Orbán Viktor az észt miniszterelnök-helyettessel tárgyalt

2019. július 8. 12:54

A nemzetek tisztelete, a keresztény kultúra megőrzése, a határok védelme és a migráció elleni fellépés is szóba került Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és Mart Helme észt miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter, az Észt Konzervatív Néppárt (EKRE) elnökének megbeszélésén Budapesten, a Karmelita kolostorban – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár hétfőn.

A tanácskozáson részt vett Novák Katalin államtitkár, a Fidesz alelnöke is.

Mart Helme elmondta, pártja sok tekintetben példaként tekint Magyarországra és a V4-együttműködésre, hiszen ezek az államok nagyon fontos európai alapértékeket képviselnek a kontinens jövőjéről zajló viták során.

Egyetértettek Orbán Viktorral abban, hogy fontos a nemzeti gazdaság, kultúra és oktatás támogatása; a keresztény kultúra megvédése és a hatékony külső határvédelem. Ezzel párhuzamosan a bevándorláspolitika szigorítására és az európai családok támogatására van szükség a demográfiai problémák megoldása érdekében – hangzott el.

A megbeszélésen hangsúlyozták, hogy az ideológiai törésvonalak helyett egyre inkább a regionális együttműködésre kell figyelni Európában, amire jó példa a visegrádi országok összetartása és erősödő érdekérvényesítő képessége – közölte a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Mart Helme észt belügyminisztert, miniszterelnök-helyettest, az Észt Konzervatív Néppárt (EKRE) elnökét a Karmelita kolostorban 2019. július 8-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

Novák Katalin: Észtország és Magyarország közös célja az erős nemzetállamok alkotta erős Európa

Észtország és Magyarország közös célja az erős nemzetállamok alkotta erős Európa – mondta Novák Katalin, a Fidesz alelnöke hétfőn Budapesten újságíróknak, miután tárgyalt Mart Helme észt belügyminiszterrel, az Észt Konzervatív Néppárt (EKRE) elnökével.

Kifejtette: mindkét ország számára fontos a migrációs kihívás, ezért az észt belügyminiszter látogatásán tájékozódik arról, hogyan védi Európa határait Magyarország.

Észtországban és Magyarországon is szabadságszerető emberek élnek, akiknek fontos a szuverenitás és a családi értékek, s mindkét ország azon dolgozik, hogy családbarát ország legyen – mondta a kormánypárti politikus. Kiemelte: egész Európa, így Észtország is komoly demográfiai kihívásokkal néz szembe, amire a balti országnak az erős családpolitika a válasza, ahogyan Magyarországnak is, így a találkozón kicserélték ezzel kapcsolatos tapasztalataikat.

„Közös célunk”, hogy Európa úgy legyen erős, hogy erős nemzetállamok alkotják – jelentette ki Novák Katalin, hozzátéve, hogy ezért dolgoznak az észt és a magyar kormányban is.

Mart Helme elmondta: megbeszélése Novák Katalinnal rövid, de nagyon hasznos volt. Hozzáfűzte, látogatása alkalmával nemcsak a Magyarország által a migrációs válság csúcspontján, 2015-16-ban felépített határkerítést és a hozzá kapcsolódó létesítményeket szeretné megtekinteni, hanem szeretné megtalálni azokat a területeket, amelyeken a két ország bővíteni tudná együttműködését, illetve nemcsak e két ország, hanem a két országcsoport, a három balti állam és esetleg más észak-európai országok egyfelől, másfelől a visegrádi csoport négy országa is.

„Úgy gondolom, meg tudunk” alapozni egy bővebb együttműködést. Ennek az együttműködésnek az egyik sarokköve a szuverenitás lesz, az Európai Unión belüli szuverenitás – szögezte le a miniszter.

További sarokköve az együttműködés bővítésének a családpolitika, valamint a nemzeti kultúrák, nyelvek és a keresztény hagyományok megőrzése. Emiatt „úgy gondolom”, számos területen bővíthető a kooperáció a szóban forgó országok között, de erősíthető az Észt Konzervatív Néppárt és a Fidesz között is. „Remélem, hogy ez most egy új kezdet lesz, amely termékenynek fog bizonyulni” – mondta.

MTI