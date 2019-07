A német Ursula von der Leyennek a jövő héten egy európai parlamenti szavazást is meg kell nyernie ahhoz, hogy az uniós bizottság következő elnöke lehessen. Az uniós parlament tekintélye ugyanakkor nagyot sérült, amikor az állam- és kormányfők nem fogadták el a választási csúcsjelölteit. A jelöltnek most egy hete van rá, hogy maga mellé állítson rebellis képviselőket is.