Fidesz: A DK zsigerből elutasítja a családok támogatásának költségvetését

2019. július 8. 16:23

Gyurcsányék ugyanazt a politikát folytatják, amivel egyszer már tönkretették az országot és a gyermekes családokat. Most is zsigerből elutasítják a 2020-as költségvetést, amely a családok támogatásának költségvetése, a meglévő családtámogatások mellett biztosítja a családvédelmi akcióterv új támogatásaihoz szükséges pénzeket is.

A DK módosító javaslataiból visszaköszönnek a gyurcsányi idők, amikor mindig csak elvettek a gyermekes családoktól, most is megszorításokat, pénzelvonásokat és adóemeléseket akarnak. A jövő évi költségvetés két és félszer több pénzt biztosít családtámogatásokra, 770 milliárddal többet egészségügyre, 633 milliárddal többet oktatásra, mint amennyit a baloldal által utoljára benyújtott 2010-es költségvetés biztosított. Folytatódik az ápolók és a rendvédelmi dolgozók béremelése is.

MTI