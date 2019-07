USA - Eric Swalwell az első, aki kiszállt

2019. július 8. 23:46

Eric Swalwell kaliforniai képviselő az első, aki kiszállt a demokraták elnökjelöltségéért folytatott küzdelemből. Ezt maga Swalwell jelentette be hétfői sajtókonferenciáján.

"Ha tisztességesek akarunk lenni önmagunkkal szemben, akkor meg kell néznünk, hogy mennyi pénzt sikerült begyűjtenünk a kampányra és mekkora a támogatottságunk" - fogalmazott a kaliforniai Dublin városában tartott sajtókonferenciáján a politikus. Majd hozzátette: "ma befejezem elnökjelölti kampányomat, de ez egyben kezdet is egy új lehetőségre a kongresszusban".

A képviselőválasztáson újrainduló 38 éves politikus jelenleg a képviselőház hírszerzési bizottságának tagja, és Nancy Pelosi házelnök szoros szövetségeseként tartják számon az amerikai politikában. Kampányában elsősorban a fegyvervásárlás-, és viselés korlátozását szorgalmazta. Az eddigi elnökjelölt-aspiránsi vitákban főként azzal tűnt ki, hogy felszólította a 76 éves Joe Biden alelnököt: a korára tekintettel adja át a stafétabotot. Bident a közvélemény-kutatások változatlanul Donald Trump amerikai elnök legesélyesebb kihívójának mutatják.

A The Washington Post című lap és az ABC televízió július elsején nyilvánosságra hozott közös felmérése szerint Swalwell támogatottsága a demokrata párti választók körében nulla volt. A politikus a július 4-i nemzeti ünnepen tervezett kampányrendezvényét New Hampshire államban már nem is tartotta meg.

Bár Swalwell az első elnökjelölt-aspiráns, aki feladta, az amerikai sajtóban emlékeztetnek arra is, hogy Richard Ojeda, nyugat-virginiai szenátor januárban pár napig szintén a Demokrata Párt elnökjelölt-aspiránsa volt. Ugyanakkor a washingtoni politikával foglalkozó The Hill című lap megjegyezte: még mindig bővülhet a demokrata párti elnökjelölt-aspiránsok egyébként is népes tábora. A lap információi szerint beszállhat még a küzdelembe a georgiai kormányzóválasztáson alulmaradt Stacey Abrams és Tom Steyer, az a milliárdos üzletember és környezetvédelmi aktivista, aki sokáig hevesen szorgalmazta a Donald Trump felmentését célzó alkotmányos eljárás megindítását.

MTI