Párbeszédkereséssel lépne fel az RMDSZ a magyarellenességgel szemben

2019. július 9. 09:05

Véget ért egy két és fél éves parlamenti periódus, miután az RMDSZ a PSD-ALDE kormánykoalícióval az Úz-völgyi konfliktus miatt felbontotta együttműködését. Ez az új helyzet nem jelenti, hogy az ellenzéki pártokkal szorosabb együttműködésre nyílik lehetőség, hiszen ezek a politikai erők is számtalanszor ütöttek meg magyarellenes hangokat, illetve fejtettek ki ellenállást kisebbségi ügyekkel kapcsolatos kezdeményezésekkel szemben.



Minderről, valamint az elmúlt időszak eredményeiről és kudarcairól is beszámolt hétfőn csíkszeredai sajtótájékoztatóján Tánczos Barna szenátor és Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője.



Egyértelműen sikeresnek ítélték meg a politikusok az idei évre áthúzódó költségvetési vitát és az elfogadott büdzsét. „Bár az önkormányzatok szempontjából nem a legideálisabb, mivel a költségvetési kiegyenlítés nehéz helyzetbe hozza őket, de a helyben maradó jövedelemadót nagy eredménynek tartjuk” – fogalmaztak.



Pozitívumként emelték ki a költségvetésbe foglalt kórházfelújítási tételeket, a gyermeknevelési pótlék emelését, valamint az autópályák építésére elkülönített összegeket.



Szintén az eredmények közé sorolták Korodiék a telekkönyvezési rendszer és a visszaszolgáltatási procedúra módosításait. A kisebbségi oktatás tekintetében egyértelmű előrelépés szerintük az a szabály, amely szerint magyar osztályok nem szüntethetőek meg a magyar érdekképviseleti szervek beleegyezése nélkül. Szintén az oktatás területén jelent előrelépést, hogy az RMDSZ javaslatára kötelezővé válik az óvodai oktatás, valamint az, hogy a magyar tanítók továbbra is oktathatják a román nyelvet.



Komoly eredmény a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium újraindítása, az óvodai fejlesztési program, illetve a tankönyv törvény módosítása is. A szerző felvétele Beruházások szempontjából is sikeresnek értékelték Tánczos Barnáék a 2019. év első felét, kiemelve a megtörtént kórházfejlesztéseket, a gyergyói jégpálya felújításának elindítását. Ide sorolták ugyanakkor a magyar kormánnyal infrastrukturális fejlesztések terén történt együttműködést is.



A legjelentősebb kihívás: Úzvölgye



Politikailag az elmúlt időszak legjelentősebb kihívását az Úz-völgyében kialakult konfliktusos helyzet jelentette – hangoztatták honatyák. Súlyosbította a helyzetet a román kormány és a Hargitával szomszédos megyék részéről tapasztalt hozzáállás: a megértés és a helyzet megismerésének igényének hiánya. Jelen pillanatban kérdéses, hogyan tud ez a helyzet megnyugtatóan és törvényesen megoldódni. Az RMDSZ bízik abban, hogy a magyar és a román kormány közötti egyeztetések eredményre fognak vezetni és szeptemberben, a helyszín bejárásakor előrelépés fog történi az ügyben.



A helyzet megoldásában az RMDSZ teljes mértékben együtt fog működni a továbbiakban is – szögezték le.



Az új politikai helyzetben az RMDSZ adott témakörök szerint, pontszerűen fog partnereket keresni az állandó együttműködés helyett, ez ugyan kevésbé eredményes, de jelen pillanatban az egyetlen járható út – hangzott el a sajtótájékoztatón.



Visszalépést jelent a közigazgatási kódex



Kudarcként értékelik az RMDSZ képviselői a közigazgatási törvénykönyv jelenlegi formáját, amelyből kikerült a megszerzett jogok kérdésköre, valamint szűkíti az önkormányzatoknál az anyanyelv-használatot. A jogszabály a decentralizáció folyamatában országosan is problémás – jelentették ki.



Általános jelenség, hogy a választásokhoz közeledve ismét romlik a politikai közhangulat a nemzeti kisebbségekkel szemben. A negatív hangok tompítása érdekében folyamatos párbeszédre törekszik az RMDSZ, és a következő másfél évnek pontos tervekkel fog nekivágni – ígérték a politikusok.

maszol.ro