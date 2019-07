Ankara - Újabb 176 katona ellen adtak ki elfogatóparancsot gülenizmus miatt

2019. július 9. 09:10

Százhetvenhat aktív szolgálatos katona ellen adott ki elfogatóparancsot kedden az isztambuli főügyészség azzal a gyanúval, hogy az érintettek kapcsolatban álltak a 2016. július 15-ei puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.

A beszámoló alapján 100 embert a szárazföldi erőktől, 33-at a légierőtől, 37-et a haditengerészettől, hatot pedig a parti őrségtől keres a rendőrség. Az érintettek között van egy ezredes, két alezredes, öt őrnagy, hét százados, 100 főhadnagy, 18 hadnagy és 43 altiszt.



A török vezetés az 1999 óta az Egyesült Államokban élő, török származású Fethullah Gülen muzulmán hitszónok nemzetközi hálózatát vádolja a 2016-os hatalomátvételi kísérletért. A hitszónok tagadja, hogy bármi köze volt a történtekhez. Ankara szerint a mozgalom tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az államigazgatásba, így a hadseregbe is.



A 176 katonát azzal gyanúsítják, hogy telefonon kommunikáltak a gülenista mozgalom azon megbízottjaival, úgynevezett "tanítómestereikkel", akik a fegyveres erőkön belül végzett tevékenységükért feleltek.



A feltételezett gülenisták elleni kormányzati fellépés a puccskísérlet óta szakadatlan. Csak múlt kedden 137 ember, köztük katonák ellen adtak ki országos elfogatóparancsot hasonló indokkal. Süleyman Soylu török belügyminiszter legutóbbi, márciusi beszámolója alapján eddig nagyjából 511 ezer embert, köztük katonákat, rendőröket, bírákat, ügyészeket, tanárokat, orvosokat, üzletembereket, újságírókat vettek őrizetbe azzal a gyanúval, hogy közük van Gülen hálózatához és azon keresztül az összeesküvéshez. A hatalomátvételi incidenssel kapcsolatosan jelenleg mintegy 31 ezer ember ül börtönben. Recep Tayyip Erdogan török elnök áprilisban arról számolt be, hogy a hadseregtől az elmúlt csaknem három évben több mint 15 ezer embert menesztettek.



Törökország Gülen mozgalmát terrorszervezetté nyilvánította, így a tisztogatások nem közvetlenül csak az összeesküvőket sújtják, hanem a hálózat tagjait és Gülen támogatóit is, ami miatt számos nemzetközi bírálat érte a török vezetést.



Az isztambuli főügyészség keddi közleményében kiemelte: továbbra is a gülenista terrorszervezet jelenti a legnagyobb veszélyt az állam alkotmányos rendjének megbontására. Még mindig többen vannak azok a gülenista katonák, akiknek a kilétét a hatóságok nem tudták felfedni, mint azoké, akik részt vettek a puccskísérletben - tették hozzá.



MTI