Brit miniszterelnök-választás - Szakértő: valószínű Boris Johnson győzelme

2019. július 9. 10:58

Boris Johnson volt brit külügyminiszternek 74 százalékos a támogatottsága a kormányzó Konzervatív Párt mintegy 160 ezer fős tagsága körében, így valószínűsíthető, hogy őt választják a párt új vezetőjévé - mondta Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense az M1 aktuális csatornán kedd reggel.

Ezután kéri fel a királynő a miniszterelnöki posztra, majd a parlamenti szavazás következik. A kérdés, hogy Boris Johnson mennyire tud egységet teremteni a parlamentben és a társadalomban - jegyezte meg a szakember.



A parlamenti egység nemcsak a miniszterelnök-választás miatt fontos, hanem mert a Brexit nyomán számos, főként gazdasági tárgyú törvényt is meg kell alkotni. Szó volt a társasági adó csökkentéséről, a személyi jövedelemadó-rendszer átalakításáról. Probléma, hogy az újrainduló vámkezelés megszakíthatja a termelési láncokat, versenyképességi problémák merülhetnek fel és az élelmiszerárak is emelkedhetnek - sorolta Gálik Zoltán.



A szakértő emlékeztetett arra, hogy Nagy-Britannia kereskedelmének 50 százaléka zajlik az EU-val, az EU kereskedelmének viszont mintegy 5-10 százaléka Nagy-Britanniával, 440 milliós piac áll szemben egy 65 millióssal, tehát a szigetország a kiszolgáltatottabb.



Bár igaz az is, hogy épp a befolyásosabb uniós tagállamok között van több, amelyet érzékenyen érinthet a gazdasági kapcsolatok elnehezülése, ilyen Németország, Franciaország, Hollandia vagy Spanyolország - fűzte hozzá.



Gálik Zoltán, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a brit belpolitika bizonytalanságait érzékeltetve rámutatott: a kormányzó Konzervatív Pártnak egyedül nincs többsége a parlamentben, ráadásul a párt mintegy száz mérsékelt, EU-párti képviselője nem biztos, hogy mindenben támogatná Boris Johnsont, a kemény Brexit pedig súlyos gazdasági nehézségeket, akár recessziót is okozhat Nagy-Britanniának, ami előrehozott választásokhoz vezethet.

Kép: japantimes.co.jp



MTI