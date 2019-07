Menczer: külpolitikánk sarokköve a külhoni magyarok melletti kiállás

2019. július 9. 11:54

A magyar külpolitika egyik legfontosabb sarokköve a külhoni magyarok melletti kiállás, jogaik és érdekeik védelme, illetve képviselete - hangsúlyozta a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára kedden Budapesten.

Menczer Tamás az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetemének nyitórendezvényén kiemelte: meggyőződésük, hogy "mindenképpen jobb" a határon túli magyar közösségnek, ha a magyar kabinet jó viszonyt ápol a környező országok kormányaival.





Szólt arról is, hogy a kormány folyamatos kapcsolatot tart és párbeszédet folytat az ottani nemzeti közösséggel. A megmaradás és boldogulás legfontosabb feltételének az anyanyelv használatát és a magyar nyelvű oktatás meglétét nevezte az államtitkár.



Menczer Tamás a szomszédos országokhoz fűződő viszony és a külhoni magyar közösségek jelenlegi helyzetét taglalva emlékeztetett arra: Magyarországnak elfogadhatatlan az ukrán nyelvtörvény, amely elveszi a kárpátaljai magyarság szerzett jogait, hozzátéve, a jogszabály egyúttal nemzetközi megállapodásokat is sért.

Ugyanakkor - mint kifejtette - az új ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij megválasztása után "egészen óvatos" optimizmus jellemzi a magyar álláspontot azzal kapcsolatban, hogy ismét sikerül "a kölcsönös tisztelet talajára" helyezni a kétoldalú kapcsolatokat.



Az úzvölgyi katonatemető ügyét említve Menczer Tamás arra is rámutatott: a Romániával kialakult konfliktusokat úgy kell rendezni, hogy a közép-európai együttműködést "ne nehezítsék el". Szlovákiát stratégiai szövetségesként és fontos gazdasági partnerként jellemezte az államtitkár. Értékelése szerint talán még soha nem volt olyan jó a viszony Szerbiával, mint jelenleg. "Modellértékűnek gondoljuk az ottani kisebbségpolitikát" - hangoztatta.



Kásler Miklós emberierőforrás-miniszternek a nyári egyetem résztvevőihez szóló üdvözletét Lőrinczi Zoltán, az Emmi Kárpát-medence magyar oktatásának fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára tolmácsolta. Történelmi példákat is említve a magyar nyelvű oktatásnak a nemzet megmaradásban játszott szerepét hangsúlyozta.



Borhy László, az ELTE rektora közölte: a huszonnegyedik nyári egyetemet kimagasló létszámmal, 188 résztvevővel tartják meg, azon az egyetem minden kara külön szakmai programmal képviselteti magát, kilenc szekcióban. A rendezvény kiemelt célja, hogy a résztvevők anyanyelvükön szerezzenek új ismereteket "hasonlóan elkötelezett" nyári egyetemisták társaságában.



Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes a diákokat köszöntve azt hangoztatta, hogy Budapest nemcsak a Magyarország, hanem az egész magyar nemzet fővárosa. Emlékeztetett arra: a Budapest 2030 hosszú távú fejlesztési terv egyik legfontosabb célja, hogy a magyar főváros Közép-Európa egyik fontos innovációs központja legyen. A nyári egyetemnek ebben nagyon fontos szerep jut - tette hozzá.

Kép: Résztvevők az Erdélyi Magyar Néppárt tüntetésén Csíkszeredában, a Hargita megyei prefektusi hivatal épülete előtt 2019. június 18-án. A demonstráción az úzvölgyi katonatemető államosításának leállítását, a sírkert eredeti állapotának helyreállítását és Hargita megye prefektusának lemondását, vagy leváltását követelték.

MTI/Veres Nándor

MTI