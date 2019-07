Pénteken kezdődik a Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál

2019. július 9. 13:20

Pénteken kezdődik a Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál; a Filharmónia Magyarország szervezésében megvalósuló rendezvény keretében július 21-ig több koncerttel is várják a közönséget. A szombathelyi fesztiválhoz az idén Kőszeg és Sárvár is csatlakozik programokkal.

A rendezvény célja a szervezők szerint, hogy a világ zenészei és a magyarok is jobban megismerjék és megszeressék Bartók Béla műveit - hangzott el az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.



Beregi András produkciós menedzser elmondta: az eseményt fesztiválként 35. alkalommal rendezik meg. A rendezvény az 1967-ben elindított Nemzetközi Bartók Szeminárium folytatásaként valósul meg, 1985-ben bűvült fesztivállá, a nagy érdeklődés miatt a koncerteket szélesebb körben is elérhetővé tették.



Elmondta: a hagyományosan megrendezendő karmesterkurzusra 13 országból érkeztek jelentkezések. A karmesterkurzust Hamar Zsolt, a Nemzeti Filharmonikusok zeneigazgatója, Liszt-díjas karmester vezeti, a szeminárium növendékei a Savaria Szimfonikus Zenekarral dolgozhatnak együtt. Összesen 12 hallgató vehet részt a kurzuson, Japánból és az Amerikai Egyesült Államokból is várnak vendégeket. A résztvevők az egyhetes kurzus alatt elsajátíthatják a bartóki művek autentikus előadásmódját, július 19-én, péntek este pedig nagyszabású koncerten mutatják be tudásukat.



Mint mondta, a karmesterkurzus középpontjában az idén Bartók két nagy színpadi művének, A csodálatos mandarinnak és A fából faragott királyfinak a szvit változata, valamint Bartók első hegedűversenye áll, ezeket vezényelhetik majd a fesztivál záró koncertjén egymást váltva a növendékek.



A karmesterkurzus zárókoncertjén kívül három nagyszabású koncertre várják a közönséget - mondta, kiemelve: július 12-én, pénteken a Nemzeti Filharmonikusok Grazioso Kamarazenekara ad koncertet az ELTE Savaria Egyetemi Központ (SEK) dísztermében, ahol Bartók mellett Bach műveit is műsorra tűzik, Hamar Zsolt vezényletével. Július 18-án, szintén ezen a helyszínen, Sebestyén Márta és a Szent Efrém Férfikar fog koncertet adni. Zenés kirándulásra várják a közönséget, amelyen Bartók Béla népzenegyűjtő körútjainak a helyszínei elevenednek meg, Sebestyén Márta autentikus előadásában hallhatók a népdalok, majd a Bubnó Tamás vezette Szent Efrém Férfikar Bartók férfikari műveiből ad elő válogatást - sorolta a műsort.



Az idei évben is több ingyenes köztéri programmal készülnek a szélesebb közönség számára, Kőszegen és Sárváron is lesznek nyáresti koncertjeik, ahol az Oláh Dezső Trió és Kéméndi Tamás, illetve Gráf Vivien lép fel. Ingyenes filmvetítést is tartanak Szombathelyen. Sipos József Bartók című dokumentumfilmje látható az Agora-Savaria Filmszínházban, majd beszélgetésre várják a nézőket a rendezővel, ezt követően pedig a film folytatásának premier előtti vetítését tartják.

MTI