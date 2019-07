Fenyegetés miatt kiürítették és lezárták a kölni központi mecsetet

2019. július 9. 15:18

Kiürítette és lezárta kedden a rendőrség a németországi török iszlám közösség, a Ditib központi mecsetjét és környékét Kölnben egy fenyegető levél miatt.

"A levél tartalma olyan súlyos fenyegetést tartalmazott, hogy haladéktalanul cselekednünk kellett" - húzta alá a rendőrség szóvivője, aki mindazonáltal a nyomozásra hivatkozva nem árulta el, hogy mi volt a levélben. A Ditib viszont arról számolt be, hogy pokolgépes merénylettel fenyegették meg az imaházat.



A hatóság tájékoztatása szerint az épületegyüttest rendőrök serege kutatja át, de egyelőre nem találtak semmi veszélyeset. Zekeriya Altug, a Ditib szóvivője tájékoztatása szerint a mecset kiürítése rendben, nyugodtan zajlott, de azt nem tudta megmondani, hogy hányan voltak a komplexumban, amely a legnagyobb muszlim vallási épületegyüttes Németországban. Reggel két iskolai osztály is felkereste a mecsetet.



"Aggódunk. Félünk. Úgy érezzük, egyre több támadás ér mostanában mecseteket" - hangoztatta a Ditib szóvivője.



A hatóságok közveszéllyel fenyegetés és közrend megzavarása miatt indítottak nyomozást.



A kölni központi mecsetet tavaly Recep Tayyip Erdogan török elnök avatta fel. A mecset kupolája több mint tíz emelet magas, minaretjei pedig 55 méter magasan nyúlnak az égbe. A komplexumban működik a Ditib országos központja, emellett pedig könyvtár, több szemináriumterem és üzlet is működik a komplexumban.



Kép: wikipedia.org

MTI