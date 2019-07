PM: a magyar gazdaság az uniós átlag fölött teljesít

2019. július 9. 16:26

Megalapozatlan állítások vannak az Európai Unió Magyarországra vonatkozó ajánlásaiban, és sajnálatos, hogy az Európai Unió gazdaságirányítással kapcsolatos tevékenységét politikailag vitatható, oda nem illő témákkal lazítják fel - jelentette ki Varga Mihály az uniós pénzügyminiszterek brüsszeli tanácskozásán (Ecofin) kedden.

A Pénzügyminisztérium közleményében azt írta, Varga Mihály kiemelte, hogy a Magyarországra vonatkozó országspecifikus ajánlások nem valós tényeken, hanem kettős mércén alapulnak, így azok elfogadását Magyarország nem támogatta, és külön nyilatkozatban tiltakozott az eljárás ellen.



A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a magyar kormány arra számít, hogy a májusi európai parlamenti választások eredménye hamarosan az uniós intézményrendszer működésére is pozitív hatással lesz, és a szakmai kérdéseket ezután nem hatja át az aktuálpolitika.



Varga Mihály emlékeztetett: az európai szemeszter a jogalkotók szándéka szerint az unió gazdaságirányítás keretrendszerének része, országspecifikus ajánlásai a gazdasággal kapcsolatos területeket fedik le.



Kiemelte: a magyar gazdaság eredményeit nem lehet elvitatni, hiszen az idei első negyedévben a magyar növekedés közel háromszorosa volt az uniós átlagnak, a munkanélküliség szintje az egyik legalacsonyabb Európában, és a bérek is folyamatosan emelkednek. A magyar kormány célja, hogy ezeket az eredményeket megvédje, és a csökkenő államadósság mellett Magyarország gazdasági teljesítménye legalább 2 százalékponttal meghaladja az uniós országok átlagát.



A most tárgyalt dokumentum magyar igazságszolgáltatási rendszerre vonatkozó része kettős mércét alkalmaz, nem megalapozott és nem tükrözi a valóságot, hiszen a vonatkozó jogszabályi környezet nem változott az elmúlt évhez képest, amikor is nem fogalmaztak meg ilyen jellegű ajánlást - mutatott rá a tárcavezető megemlítve, hogy mindez nem lehet a gazdaságpolitikai párbeszéd alapja.



A pénzügyminiszter kiemelte: Magyarország szintén aggályosnak tartja, hogy az Európai Bizottság nem vette figyelembe a vitatott részekre vonatkozó magyar álláspontot. Sajnálatos, hogy a finn elnökség szövegmódosító javaslatai sem kezelték érdemben a magyar aggályokat.



A szövegezési folyamat során nem sikerült megállapodásra jutni, ezért Magyarország az ajánlások elfogadásánál tartózkodott és egyoldalú nyilatkozatot tett az igazságügyi függetlenségre vonatkozó indokolatlan állításokkal, kettős mérce alkalmazásával kapcsolatban az Ecofin-ülés összefoglaló jegyzőkönyvéhez - tájékoztatott a pénzügyminiszter.



MTI