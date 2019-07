Minden megyére kiterjesztenék a jótékonysági vadászatot

2019. július 9. 18:37

Nyilatkozatot írt alá a jótékonysági vadászatok országos kiterjesztése érdekében az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. kedden Budapesten a védnöki feladatokat vállaló testülettel, amelynek fővédnöke, Semjén Zsolt kiemelte, hogy a jótékonysági vadászatok a magyar vadásztársadalom áldozatvállalását mutatják, ezért az ország minden vadásztársaságát hasonló rendezvények szervezésére szólított fel.

A jótékonysági vadászatokat az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. kezdeményezésére 2013 óta rendezik meg minden év december 27-én Fejér megyében, hogy gyermekek gyógyítására gyűjtsenek adományokat. A segítségnyújtásnak köszönhető, hogy a Fejér megyei Szent György Kórház gyermekosztálya majdnem 10 millió forint értékben jutott orvosi műszerekhez.



A védnöki testület fővédnöke az Országos Magyar Vadászati Védegyletet elnöklő Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, a 2021-es budapesti Vadászati és Természeti Világkiállítással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos, valamint Zambó Péter, az Agrárminisztérium földügyekért felelős államtitkára, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke védnökként vesz részt a testületben. A közös nyilatkozat szerint a védnöki testület segíti és támogatja a jótékonysági vadászatok kiterjesztését minden megyére. A dokumentum aláírásán Fejes László, az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. ügyvezetője remélte, hogy a jótékonysági célú kezdeményezés országos szinten is példaértékű lehet.



Kovács Zoltán a kezdeményezés sikerét abban látta, hogy a vadászatot űzők közül sokan már más területen is bizonyították áldozatvállalásukat. Segítségük a jótékonysági vadászatokon keresztül a lehető leggyorsabban juthatnak el a rászorulókhoz - jegyezte meg. A kezdeményezés mint a társadalmi felelősségvállalás megnyilvánulása a budapesti vadászati kiállítás szellemiségéhez is illeszkedik - tette hozzá a rendezvény kormánybiztosa. Zambó Péter hozzáfűzte, hogy a jótékonysági vadászatok kiterjesztése megfelel az erdészeti egyesület értékeinek is, hiszen a magyar vadásztársadalom immár országos szinten fejezheti ki segítő szándékát.

MTI