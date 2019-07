Tarlós István: Karácsony Gergely valódi főnöke Gyurcsány Ferenc

2019. július 10. 13:04

A Hír TV Magyarország élőben című műsorában a Tarlós István Budapest főpolgármestere volt a vendég, akit a Földi-Kovács Andrea műsorvezető többek között arról kérdezett, hogy vajon Karácsony Gergely kampánya a fővárosról szól-e? Terítéken volt, hogy négy éven belül az összes fővárosi földutat leaszfaltozzák, miközben Karácsony Gergely gerillaharcról álmodik, továbbá, klimatizáltak lesznek a 3-as metró szerelvényei. A főpolgármester nyugalmat akar és „megvédi a várost”.

Az adásban téma volt még, hogy a budapestiek ellenzik a főpolgármester-váltást, és hogy ingatag az ellenzéki egység Budapesten. Az egységes fővárosi parkolásról egyeztet majd a főpolgármester a miniszterelnökkel, miután Tarlós István nyílt levélben állt ki az elmúlt 9 év eredményei mellett. Az ellenzék kétségbeesetten dolgozik azon, hogy az őszi önkormányzati főpolgármester-választás ne egy Karácsony-Tarlós közötti versenyről, hanem egy kormánypárt-ellenzék közti rivalizálásról szóljon – jelentette ki Tarlós István. A főpolgármester szerint Karácsony Gergely valódi főnöke Gyurcsány Ferenc.

„Nagy hangja van az ellenzéknek az utóbbi egy-két hétben, de ugyanakkor érdekesen viselkedik. Egyrészt, Karácsony Gergely amíg mélyen hallgat, és kétségbeesetten titkolja – ő is és a baráti médiája is – a ’zuglói zűrös ügyeket’, amíg ott nem kapunk választ bizonyos kérdésekre, addig szó sem lehet semmiféle vitáról. Ha esetleg lesz válasz – amit erősen kétlek, valamennyit tudva az ügy lényegéről –, akkor csak olyan vita lehetséges, ahogy a Magyar Nemzetbe is írtam: ’face to face’. Vannak, akik nyilvánvalóan ostobaságokat mondanak erre, amiket nyilvánvalóan a szorongás diktál. Most Karácsony polgármester úr nagy hangon kijelenti, hogy alig várja a vitát. Nem biztos, hogy az ő helyében ezt nagyon várnám” – nyilatkozta a főpolgármester, aki szerint az ellenzéket és a sajtójukat „a valóság elemei nem nagyon zavarják”, emiatt kérdéses, lesz-e egyáltalán vita.

„Olyan a vita, amit ők elképzeltek és begyakoroltak – van erre saját technikájuk, hogy határozzuk meg előre a témákat –, hogy legyen egy vita vezető, mint mondjuk Magyar György: akkor az előre kitalált témáknak jó része valószínűleg nem is önkormányzati kompetencia lenne, mert nyilván arrafelé terelik a dolgot, hogy mindenről lehet beszélni, kivéve az önkormányzati kompetenciákat” – húzta alá Tarlós István, majd hozzátette: ez a felkészültségről semmit nem árulna el.

A főpolgármester kijelentette: még 2006-ban Demszky Gáborral is arról vitatkoztak, ami a fővárosra tartozott.

Most viszont „ha véletlenül szóba kerül valami, a polgármester úr mond egy ’nagy szamárságot’. A múltkor például azt követelte, már éppen ideje lenne, hogy ’a Tarlósnak legyen Budapest klíma stratégiája’. Nem zavarta őt, hogy nem csak régóta van, de 2018 tavaszán már rég jóvá is lett hagyva határozattal, mivel a polgármester úr sem közgyűlésekre, sem bizottsági ülésekre nem jár” – mondta Tarlós István.

A főpolgármester úgy látja: a kampánynak végre Budapestről kellene szólnia, nem arról, hogy az ellenzék ’Orbán Viktorozik’.

A metrókocsik klímával való felszerelésére reagálva úgy fogalmazott, hogy „egy romhalmazt voltak kedvesek nekünk itt hagyni Kunhalmi Ágnes képviselőasszony elődei és elvbarátai”, valamit kellett kezdeni ezzel a metróval. Ha nem lehetett újakat vásárolni, fel kellett újítani őket. Idáig technikai okok miatt nem lehetett a klímaberendezéseket beszerelni a metrókocsikba, mert egy „pokolian rossz Alstom-szerződést” hagyott hátra az előző, balliberális vezetés. A legutóbbi időben az Alstomtól 6 milliárd forintot „sikerült visszaszerezni’” amely „megnyitotta az anyagi lehetőségeket” is. Kis tömegű légkondicionáló berendezéseket fognak felszerelni, amiket szerkezetileg elbír a metrószerelvény valamennyi kocsija. Ehhez kell az orosz fél hozzájárulása is, nehogy a harminc éves garancia emiatt megszűnjék. „Azt remélem, hogy nem fognak akadályt állítani” – nyilatkozta Tarlós István.

Saját esélyei kapcsán Tarlós István kijelentette: „Nem szoktam esélyeket latolgatni. Harminc év alatt eddig összesen egy polgármester-választást vesztettem el, 2006-ban, azt is egy százalékkal”.

A főpolgármester kiemelte: Karácsony Gergelyék és a mögötte álló erők „kétségbeesetten dolgoznak azon”, hogy ez ne egy Tarlós-Karácsony megmérettetés legyen. Ebben a csapatban éppen úgy ott vannak a jelenlegi és a volt szocialista és szabad demokrata politikusok, mint Gyurcsány Ferenc, aki tulajdonképpen Karácsony Gergely főnöke, függetlenül attól, „hogy éppen fölemeli-e őt, vagy rácsapja a klozetajtót”.

A teljes beszélgetés a Hír TV videómegosztó csatornáján is megtekinthető.

HírTV