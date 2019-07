Lemondott a washingtoni brit nagykövet a kiszivárogtatások miatt

2019. július 10. 14:48

Lemondott szerdán Sir Kim Darroch, az Egyesült Királyság washingtoni nagykövete, akinek a Trump-kormányzatról szóló, gyakran igen lesújtó értékeléseket tartalmazó bizalmas diplomáciai táviratai a minap kiszivárogtak a brit sajtóhoz, diplomáciai válságot okozva a szoros szövetségesi viszonyt ápoló két ország között.

Theresa May miniszterelnök szerdán elismerő szavakkal méltatta Sir Kim munkásságát, és mélységes sajnálkozásának adott hangot a nagykövet idő előtti távozása miatt.

Darroch a lemondását bejelentő levelében közölte Jeremy Hunt brit külügyminiszterrel, hogy a kiszivárogtatás után kialakult helyzetben lehetetlenné vált munkájának folytatása, és a felelős eljárás az, ha átadja a helyét egy új nagykövetnek.

Hozzátette: a diplomáciai táviratok nyilvánosságra kerülése után széles körű találgatás indult az ő pozíciójáról, további nagyköveti megbízatásának időtartamáról, és ő a lemondásáról hozott döntéssel véget akar vetni e találgatásoknak.

Darroch a táviratokban - amelyeket valaki eljuttatott a Mail on Sunday című konzervatív vasárnapi brit tömeglapnak - egyebek mellett azt írta, hogy Donald Trump elnöksége alatt a Fehér Ház "egyedülálló mértékben működésképtelenné vált", az amerikai kormányt "késhegyig menő" belvillongások jellemzik, és az elnök pályafutása "dicstelen véget érhet".

A kiszivárgott diplomáciai táviratok tanúsága szerint a távozó nagykövet valószínűtlennek tartja, hogy a Trump-kormányzat a jelenleginél valaha is "számottevően normálisabb, kevésbé működésképtelen, kevésbé kiszámíthatatlan, kevésbé megosztott, diplomáciailag kevésbé kétbalkezes" lesz.

Donald Trump a táviratok nyilvánosságra kerülése után azonnal bejelentette, hogy megszakítja a kapcsolattartást a diplomatával, Twitter-bejegyzéseiben pedig "félnótásnak", "igen ostoba fickónak", "felfuvalkodott bolondnak" nevezte a brit nagykövetet.

Trump kitért a Brexit-tárgyalásokra is, azt írva: ő megmondta Theresa Maynek, hogyan kell egyezségre jutni az Európai Unióval, de May "a saját ostoba módján" intézte a tárgyalásokat, és kudarcot is vallott, "az egész egy katasztrófa lett".

Theresa May erre hivatalosan nem reagált, de a képviselői kérdések és azonnali miniszterelnöki válaszok szokásos szerda délutáni alsóházi órájának elején külön nyilatkozatban méltatta a washingtoni brit nagykövetet, mélységesen sajnálatosnak nevezve Sir Kim távozását.

A brit kormányfő szerint a jó minőségű kormányzáshoz elengedhetetlen, hogy a köztisztviselők teljes körű és őszintén megfogalmazott tanácsokkal láthassák el a kormányt.

Jeremy Hunt külügyminiszter - aki a Konzervatív Párt és a kormány éléről két hét múlva távozó Theresa May tisztségéért verseng hivatali elődjével, Boris Johnson volt brit külügyminiszterrel - szerda délután kiadott hivatalos közleményében felháborodásának adott hangot a diplomáciai táviratok kiszivárogtatása miatt.

Hunt - alig burkoltan visszautasítva az amerikai elnök által a brit nagykövettel szemben használt jelzőket - a közleményben hangsúlyozta, hogy valahányszor Washingtonban járt, mindig megragadta Sir Kim Darroch professzionalizmusa és intellektusa.

A kiszivárogtatás Jeremy Hunt és Boris Johnson kedd esti televíziós kampányvitájában is szóba került.

Hunt egyértelműen kijelentette, hogy ha ő lesz a következő brit miniszterelnök, Sir Kim Darroch marad a washingtoni brit nagykövet, Johnson azonban többszöri rákérdezés után sem volt hajlandó ugyanerre kötelezettséget vállalni.

A brit médiában idézett, meg nem nevezett kormányforrásokból származó és meg nem erősített, de egybehangzó szerdai értesülések szerint Darroch lemondási döntésében döntő tényező volt, hogy Johnson - akit a miniszterelnök-választási versengés favoritjának tartanak - a tévévitában nem volt hajlandó egyértelműen kiállni mellette.

MTI