Budapest Bank: tovább bővül idén a nyaralni indulók aránya

2019. július 11. 12:25

A tavalyinál 5 százalékkal többen, vagyis a megkérdezettek 64 százaléka megy nyaralni idén, és több pénzt is fognak költeni - derül ki a Budapest Bank felméréséből.

Az MTI-vel csütörtökön ismertetett kutatás szerint nyaralásra átlagosan 169 ezer forintot szánnak a megkérdezettek. A nyaralók számának bővülése szinte minden demográfiai csoportot érint, de különösen a nők, a harmincas éveikben járók, a falun élők és a 170 ezer forint alatti háztartási jövedelműek körében jelentős - írták. Csökkent egyúttal azok aránya, akik azért nem mennek nyaralni, mert nincs rá pénz, az otthon maradók majdnem fele nem anyagi okokból hagyja ki a nyári utazást. A megkérdezettek az elmúlt 2 évben átlagosan 8 napot szántak, idén viszont 9 napot töltenek nyaralással.

A külföldre utazók aránya 35 százalékról 41 százalékra nőtt egy év alatt. Utóbbiak közül idén először nem valamelyik európai tengerpart a legnépszerűbb úti cél. A belföldi utazók 32 százaléka a Balatont választja.

A felmérés kitér a fizetési módokra is. A visszajelzések szerint 84 százalékról 79 százalékra csökkent a készpénzes fizetés. A bankkártyások aránya nem változott, a mobilfizetés részesedése ugyanakkor 2 százalékról 4 százalékra nőtt. Somogyi Péter, a Budapest Bank lakossági termékmenedzsment vezetője biztonsági okokra hivatkozva a közleményben azt javasolja, hogy a nyaralók ne vigyenek magukkal több bankkártyát, használják inkább a banki mobilfizetési applikációkat. Ezekben több kártya is digitalizálható, így azokból bármikor választani lehet, és a hozzájuk tartozó beállítások is azonnal elérhetők - tette hozzá.

A kutatást a Budapest Bank megbízásából az NRC végezte májusban, a 18 és 75 év közötti internetezők körében, ezer fős mintán. Az online kérdőíves felmérést többszörösen rétegzett, véletlen mintavétellel végezték az NRC NetPanel kutatási panelje segítségével. A reprezentatív kutatást hatodik éve készítette el a Budapest Bank.

MTI