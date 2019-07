Kishegyesen felavatták az Ovi-Sport Alapítvány sportpályáját

2019. július 12. 09:14

Felavatták az Ovi-Sport Alapítvány első óvodásoknak szánt sportpályáját Vajdaságban, a kishegyesi Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézményben.

Jeles közéleti személyiségek, tartományi és községi tisztségviselők jelenlétében és nagyszámú óvodás részvételével avatták fel a kishegyesi óvodában az új sportpályát. Jelen volt Pásztor István, a Tartományi Képviselőház, valamint a VMSZ elnöke, Hajnal Jenő, az MNT elnöke és ifjabb Buzánszky Jenő is. Dr. Molnár Andrea, az alapítvány kuratóriumának elnöke alkalmi beszédében kitért rá, hogyan döntötte el, hogy létrehoz egy alapítványt annak érdekében, hogy minél több óvodába eljuthassanak, és már óvodás korúaknak megteremtsék a sportolás lehetőségét. Ehhez gyorsan megtalálta a „tökéletes partnert”, az Aranycsapat egykori hátvédje, Buzánszky Jenő személyében. „Jenő bácsinak nagyon tetszett az ötlet, ám kikötötte, hogy a határon túliakhoz is el kell jutni a lehetőséget, és hogy az óvodapedagógusok képzésére is nagy hangsúlyt kell fektetni” – emlékezett vissza. Mára az általános mozgáskultúra fejlesztése mellett kidolgozták az Ovi-Kézi, Ovi-Foci, Ovi-Tenisz, Ovi-Tollas és Ovi-Kosár oktatási programjukat is, hogy gyermekek már ebben a korban minél több sportággal megismerkedjenek.

Pásztor István alkalmi beszédében elismerően szólt az alapítvány és Rúzsa Magdi tevékenységéről is.Örömmel konstatálta, hogy most először találkozhatott és beszélhetett a kishegyesi származású Máté Péter-díjas énekesnővel, aki a projektum védnökeként volt jelen, A legkisebbek alkalmi műsorát hatalmas taps kísérte, majd pedig sor került a szalag átvágására, és a kicsik birtokba is vették a műfüves sportpályát az óvoda udvarában.

Az eseményt a már említett meghívottak mellett, megtisztelte részvételével dr. Csige Gábor szabadkai vezető konzul, Szöllősi György, a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete, ifj. Buzánszky Jenő, az Ovi-Sport Alapítvány alapítói jogok gyakorlói megbízottja, Lomniczi Zoltán alkotmányjogász, az Aranycsapat Emlékév Testület elnöke, Hendrich Balázs, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség vezérigazgatója, valamint Nyakas Laura, a beruházásban részt vett EXIM Bank marketing- és kommunikációs igazgatója is.

Kishegyesen a gazdászati óvoda udvarán a játszóteret is új elemekkel sikerült felszerelni a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából, az óvodafejlesztési program keretében. Kishegyes községben korábban már a bácsfeketehegyi és a kishegyesi központi óvoda is új játszótéri elemekkel bővült. Az óvoda játszóterének felavatására is sor került.

Tóth Péter

vajma.info