Budapesten kirándultak az ausztriai magyar gyerekek

2019. július 12. 10:05

A Rákóczi Szövetség Diaszpóra Programja keretén belül táborozhattak Magyarországon a pünkösdi hosszú hétvégén az ausztriai magyar gyerekek, hogy megismerhessék az anyaországot.

A több mint 50 fős csapat java része Linzből, Salzburgból, Welsből, Innsbruckból és Bécsből érkeztek a magyar fővárosba. Az intenzív program során látogatást tehettek a várba, ahol székely idegenvezetőjük lantos kísérettel mesélt Mátyás királyról, a vár és a Mátyás templom történetéről, no meg persze, hogy mért is csak egyszer volt Budán kutyavásár. A vári látogatás után a Nemzeti Galériába vezetett utuk, ahol többek között Munkácsy Mihály festményeit is megtekinthették. Természetesen a nagy melegben meg is éhezett a kis csapat, így egy remek ebéd után a Parlamentben folytatta tovább a túrát. A Parlament impozáns épülete nemcsak kívülről, de belülről is gyönyörű. A koronaékszerek megcsodálása után, még egy őrségváltás szemtanúi is lehetett a csoport. A délután további részében kézműves foglalkozáson gyöngyfűzés, agyagozás és képkeret készítése volt a program.

Másnap újult erővel vágott neki a csapat a szentendrei skanzennek. A pünkösdi ünnepnek köszönhetően számos program várta az érdeklődőket: pünkösdi királylány választás, néptáncelőadások, gyerekfoglalkozások. A skanzent elhagyva végigsétáltak Szentendre belvárosán, ahol éppen egy futóversenybe futottak bele. A nagy hőségben aznap sem maradhatott el a jól megérdemelt fagylalt.

A délutáni órákban kis csapatokra szakadt a társaság és mindenki külön megnézhette Budapest más látványosságát, mint például a Hősök terét, Vajdahunyad várát vagy akár a Bazilikát.

Az intenzív hétvége után boldogan tért haza a csoport, tele új élményekkel és ismerettel a magyar fővárosról és Magyarországról.

Köszönjük a Rákóczi Szövetségnek ezt a nagyszerű lehetőséget!

Kalmár Eszter

kozpontiszovetseg.at