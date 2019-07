Trump kétnapos lengyelországi látogatásra készül - a nyár végén

2019. július 12. 11:31

Kétnapos lengyelországi látogatásra készül Donald Trump amerikai elnök a második világháború kitörésének szeptember eleji 80. évfordulóján, és útja alkalmával két- és többoldalú tárgyalásokat folytat majd - írta pénteken a Rzeczpospolita lengyel napilap.

A lap értesülését hivatalosan még nem erősítették meg. Piotr Wawrzyk lengyel külügyminiszter-helyettes a közszolgálati hírtelevíziónak (TVP Info) azt mondta: a látogatás időpontja akkor lesz hivatalos, ha Washington bejelenti.



Trump júniusban, a lengyel elnök washingtoni útja alkalmával valószínűnek mondta, hogy szeptemberben Lengyelországba látogat, és Andrzej Duda már meg is hívta őt a szeptember 1-jei varsói nemzetközi megemlékezésre. Erre a NATO-tagállamok többi vezetőjét, továbbá az európai uniós tagállamok és a keleti partnerségi program országainak (Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Georgia, Moldova, Örményország, Ukrajna) államfőit is meghívták.



Az amerikai elnök lengyelországi látogatását eredetileg egynaposra tervezték, de a lengyel lap úgy tudja, hogy Trump augusztus 31-én érkezik, és látogatása kétnapos lesz.



Augusztus utolsó napján Lengyelországban szintén évfordulós ünnepségeket tartanak a Szolidaritás független szakszervezet megalapítását megelőző, úgynevezett gdanski egyezmények 39. évfordulója alkalmából.



A Rzeczpospolita szerint Trump látogatásán kétoldalú egyeztetések lesznek, de az amerikai elnök "az államfők szélesebb csoportjával" is találkozik. Emellett Trump feltehetően a Lengyelországban állomásozó amerikai katonákat is felkeresi - írta a lap.



Donald Trump megválasztása óta másodszor látogat majd Lengyelországba. Legutóbb 2017 júliusában járt ott, amikor Varsóban megtartották a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozóját. Andrzej Duda közben kétszer, 2018 szeptemberében és idén júniusban is járt a Fehér Házban, és mindkét alkalommal kiemelt téma volt a NATO keleti szárnyának erősítése, és napirendre kerültek a kelet-, illetve közép-európai infrastrukturális fejlesztések, valamint az amerikai gázszállítások.



MTI