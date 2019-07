Hetvenkilenc újonnan kiképzett tűzoltó tett esküt Budapesten

2019. július 12. 13:50

Hetvenkilenc frissen végzett tűzoltó esküdött föl a hivatására pénteken Budapesten - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel. A tűzoltók hamarosan megkezdik szolgálatukat az ország különböző parancsnokságain.

Mint írták, az esküt tevő tűzoltók öthónapos kiképzést tudhatnak maguk mögött, és a hivatásossá válásuk előtti utolsó, ünnepélyes ceremónián, a BM OKF épülete előtt tettek fogadalmat arról, hogy tűzoltóként felkészültségük és tudásuk legjavát nyújtva segítenek a bajbajutottakon.



A tiszthelyettesi fogadalomtétel után Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok, az OKF főigazgató-helyettese köszöntőjében arról beszélt, hogy az újdonsült kollégák részesei lettek egy olyan összetartó, egymásra figyelő közösségnek, amelyben a bajtársiasság alapkövetelmény.



A kibocsátó ünnepségen hét duplafülkés, erdőtűz oltására alkalmas vízszállító és egy oktatási célokat szolgáló katasztrófavédelmi mobil labor járművet is átadtak.



A tájékoztatás szerint a duplafülkés vízszállító gépjármű alkalmas arra, hogy vízszegény területeken biztosítsa a gépjárműfecskendők vízutánpótlását, használható egy teljes raj szállítására, de önálló beavatkozó járműként is bevethető az általános tűzoltási és az erdőtüzes oltási feladatok során. Baranya (Mohács), Borsod-Abaúj-Zemplén (Encs), Békés (Gyula), Győr-Moson-Sopron (Sopron), Jász-Nagykun-Szolnok (Tiszafüred), Somogy (Marcali) és Vas (Sárvár) megye katasztrófavédelmi igazgatósága gyarapodott egy-egy Renault-BM Heros duplafülkés vízszállítóval.



A Mercedes-Benz Gamma Sprinter katasztrófavédelmi mobil labor oktatójárművet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban fogják használni az iparbiztonsági szakterületen dolgozók képzésében. A járművet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (Kehop) európai uniós forrásából szerezték be, értéke csaknem bruttó 207 millió forint. Az uniós forrásból a katasztrófavédelem vízi szállítmányok ellenőrzésére szolgáló járőrhajót is beszerez a jövőben.



A katasztrófavédelem május 9-én több mint 1 milliárd forint értékben 26 új gépjárművet adott át, akkor tíz kritikusinfrastruktúra-bevetési egység (KIBE jármű), négy szimplafülkés erdőtüzes vízszállító, hat duplafülkés erdőtüzes vízszállító, öt gyorsbeavatkozó jármű és egy magasból mentő tűzoltógépjármű állt szolgálatba.



MTI