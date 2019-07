Orbán Viktor a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok 70. évfordulójáról

2019. július 12. 14:59

Kína és Magyarország barátságát és megbízható partnerségét méltatta Orbán Viktor miniszterelnök és Vang Ji kínai külügyminiszter budapesti tárgyalásukon - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A péntek délután a Karmelita kolostorban tartott megbeszélésen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.



Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy idén ünnepeljük a két ország diplomáciai kapcsolatfelvételének 70. évfordulóját, ami Magyarország története szempontjából is egy jelentős esemény. Azt a leckét hordozza - mondta -, hogy sohasem lehet tudni, mire jó egy barátság; hetven évvel ezelőtt a magyarok nem gondolták volna, hogy milyen nagy jelentősége lesz ennek a kapcsolatnak.



Ennek oka Kína fantasztikus fejlődése az elmúlt évtizedekben - mondta a miniszterelnök.



Hozzátette: a magyar kormány azért dolgozik, hogy ez a barátság minél hosszabb legyen.



A 70. évforduló jelentőségét Vang Ji kínai külügyminiszter is méltatta, kiemelve: Magyarországot baráti országnak és megbízható partnernek tekintik, amellyel a kölcsönös tisztelet és megértés alapján a jövőben is szeretnék fejleszteni kapcsolataikat - idézte fel a tárgyaláson elhangzottakat a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.



MTI