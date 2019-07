Hullámzó frontzónák, a felhőszakadás sem kizárt

2019. július 12. 16:27

Kontinensünk nagy részének időjárását ciklonok, illetve frontok teszik változékonnyá, azonban markáns ciklon nem található Európa környékén. Felhősebb területek inkább a frontok mentén, különösen a Kelet-európai-síkság területén hullámzó frontzónák, valamint a Brit-szigetektől az Alpokig húzódó front környezetében vannak. Ott több helyen esik az eső, de csak kevés helyen mérnek 10 mm-t meghaladó mennyiséget.



Csapadékmentes időjárás Dél-Európában és Franciaországban van, de kisebb körzetekben a Kárpát-medencében, Lengyelországban és Skandinávia egyes részein sem esik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 30 fok között alakul, hozzávetőlegesen északról délre haladva mérnek egyre melegebbet, de Nyugat-Európában 33, 41 fok is előfordul. Ugyanakkor Lappföldön és a Fehér-tenger környékén 10 fok alatt marad a csúcsérték.



Szombat estig a Kárpát-medence időjárását nedvesebb légtömegek alakítják, egyre több helyen számíthatunk csapadékra.

Előrejelzés szombat estig: nyugat felől átmenetileg csökken, keleten pedig megnövekszik a felhőzet. Szombaton közepesen vagy erősen felhős égboltra van kilátás.



Délután főként nyugaton és a középső országrészben, éjszaka keletebbre is várható eső, zápor, a Dunántúlon néhol zivatar is. Szombaton már többfelé lehet csapadék, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, néhol felhőszakadás sem kizárt. A nyugatias szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik, pénteken a zivatarokban viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11, 16 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 25 fok között valószínű.



MTI