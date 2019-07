A szociáldemokrata frakció feltételekhez köti von der Leyen támogatását

2019. július 12. 18:16

Közzétette feltételeit a szociáldemokrata és a liberális-centrista európai parlamenti (EP-) képviselőcsoport, amelyek teljesülése esetén támogatják jövő héten Ursula von der Leyen német védelmi miniszter jóváhagyását az Európai Bizottság élére - jelentette a brüsszeli sajtó pénteken.

A szociáldemokrata frakció levelet küldött pénteken az uniós tagállami vezetők által előző héten Jean-Claude Juncker utódjául jelölt politikusnak. Ebben konkrét írásos vállalásokat kértek a szakpolitikai prioritásokról, mondván, ennek hiányában nem fogják megszavazni.



A Politico értesülései szerint több mint négy oldalon keresztül sorolják a dokumentumban azon pontokat, amelyeknek legalábbis nagy többségében támogatást várnak von der Leyentől. Egyebek mellett szó van ezekben a fenntartható fejlődésről, a klímaváltozás elleni harcról, az EU költségvetéséről, a kül- és a menekültpolitikáról, illetve a jogállamiság és a közös értékek védelméről. Kitérnek továbbá az Európai Bizottságon belüli nemi kiegyensúlyozottság, a 2050-es klímasemlegesség, valamint az albán és észak-macedón uniós csatlakozási tárgyalások idei megkezdésének szükségére is.



"Konkrét kötelezettségvállalásokat kell látnunk a legfontosabb követeléseink terén" - írta Iratxe García Pérez frakcióvezető.



Csütörtökön hasonló levélben ismertette feltételeit az Újítsuk meg Európát (Renew Europe) nevű képviselőcsoport is.



Azt szeretnék például, hogy Margrethe Vestager jelenlegi versenyjogi biztos alelnök legyen majd a brüsszeli testületben, azonos rangban, mint a szociáldemokrata csúcsjelölt, Frans Timmermans.



Emellett fontosnak tartják a szankciók kiszabását is lehetővé tévő uniós jogállamisági mechanizmus felállítását, az EU klímacéljainak bővítését, illetve azt, hogy az új szabadkereskedelmi egyezmények kötelező klauzulákat foglaljanak magukban a környezetvédelmi, társadalmi sztenderdeket illetően.



Ursula von der Leyent eddig egyedül saját pártcsaládja, az Európai Néppárt biztosította teljes támogatásáról, ami önmagában nem elegendő a poszt elnyeréséhez.



Szakértők szerint a német védelmi miniszter keddi európai parlamenti felszólalása döntő fontosságú lehet a többek szerint szorosnak ígérkező eredményt illetően.



Von der Leyennek a jóváhagyáshoz legalább 374 szavazatra van szüksége a hivatalosan 751, valójában azonban egyelőre csak 747 tagú EP-ben. Elméletileg a három legnagyobb frakció, a néppárti, a szociáldemokrata és a liberális-centrista képviselőcsoport 444 voksa elegendő lenne, de számos képviselő, főként a szociáldemokraták soraiból, már jelezte, hogy a csúcsjelölti rendszer elsüllyesztése miatt nem adja áldását az utolsó pillanatban kiválasztott politikusra.



Amennyiben elutasítanák Ursula von der Leyent, akkor az Európai Tanácsnak harminc napja lesz új jelöltet megnevezni.

MTI