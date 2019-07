"Karanténba zárás sikerét" ünnepli a nyugat-európai baloldal

2019. július 12. 22:09

Az M1 birtokába került egy email, amely szerint a "balliberális oldal" minden eszközzel próbálta megakadályozni, hogy a Fidesz, valamint más szerintük Európa-ellenes pártok képviselői fontos pozíciókat kapjanak az Európai Parlament bizottságaiban - hangzott el az M1 aktuális csatorna péntek esti Híradójában.

"Köszönjük a kemény munkát" - ezzel a tárggyal küldte el az Európai Parlament szocialista frakciója a belső használatra szánt e-mailt, amelyben megköszöni szakértőinek, hogy sikerült - ha csak ideiglenesen is - megtorpedózni fideszes jelöltek kinevezését a szakbizottságokban.



A levelet több mint száz európai parlamenti e-mailcímre küldték ki, valamennyien az Európai Szocialisták által fizetett szakértők. Egy magyar név is szerepel a listán, Simon Zoltáné, aki régóta a frakció szakértője.



A levél írói úgy fogalmaztak, "elégedettek lehetünk az elért eredménnyel, hiszen nem csupán azt sikerült megoldani, hogy minden szakbizottságban karanténba zárjuk a számunkra nem megfelelő jelölteket, hanem sikerült megakadályozni a foglalkoztatási bizottságban a lengyel kormánypárti jelölt kinevezését is. Emellett elértük, hogy elnapolják a szavazást több fideszes jelölt esetében, így nyomás tudunk gyakorolni a frakcióikra, hogy jelöljenek másokat a helyükre".



Mint kiemelték: így történt ez a Magyarországot a bevándorlásellenes álláspontja miatt rendszeresen pellengérre állító LIBE-bizottságban is, ahol a fideszes Hidvégi Balázs alelnökké választását akadályozták meg.



Lényegében felrúgták az európai parlamenti szokásjogot, vagyis a választok akaratából kialakult erőviszonyok alapján kidolgozott megállapodás ellenére az utolsó pillanatban új nevet dobtak be. A néppárti koordinátor ekkor a szavazás elhalasztását kérte - hangzott el a Híradóban.

