Szankciók követhetik az orosz haditechnikát

2019. július 13. 13:58

Megérkeztek tegnap Ankarába az orosz Sz–400-as rakétavédelmi rendszer első alkatrészei; erről a török védelmi minisztérium számolt be Twitter-üzeneté­ben. Mint írták, ezzel a lépéssel kormányuk a szükséges szintre emeli az ország lég- és rakétavédelmi képességét.

Mindezt ugyanakkor aligha hagyja szó nélkül az Egyesült Államok, Washington ugyanis korábban többször figyelmeztette Ankarát, ne vásároljon az orosz fegyverrendszerből. Az amerikai aggodalomnak politikai és üzleti oldala is van. Törökország a NATO tagja, Ankara azonban Ukrajna 2014-es megszállása után is építi kapcsolatait Moszkvával.

Egy Ankara melletti támaszponton legördülő orosz Sz–400-as Fotó: MTI/EPA

Az Sz–400-as rendszer megvásárlásával ráadásul egy komoly fegyverüzlet is veszélybe került. A török kormány száz darabot vásárolna az ötödik generációs, méregdrága F–35-ös amerikai vadászgépből, az orosz légvédelmi rendszert üzemeltető országok számára azonban a gép nem értékesíthető. Az Egyesült Államok attól tart, hogy az Sz–400-as rendszert karbantartó orosz technikusok az amerikai csúcsmodell részleteit is megismerhetik, és bonyolítja a helyzetet, hogy az F–35-ös összeszerelésében török beszállítók is megjelennek.

Ráadásul a NATO-szövetségesek egységes rendszerben biztosítják légvédelmüket, nagyrészt éppen egy esetleges orosz agresszió kivédésére készülve. Értelemszerűen az orosz és a nyugati fegyverrendszer nem kompatibilis egymással, a NATO figyelmeztetése azonban nem tántorította el Ankarát.

A török kormány állítja, a nyugati, illetve az orosz rakétavédelmi rendszereket az ország két, egymástól távol eső területére telepítik majd. Ez azonban nem elégséges magyarázat az Egyesült Államok számára, amely várhatóan kizárja a török vállalkozókat az F–35-ös programból, és gazdasági szankciókkal is fenyegeti Ankarát.

magyarnemzet.hu