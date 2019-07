Szanyi: Úgy tűnik bele is pusztulunk

2019. július 13. 14:42

Szanyi Tibor interjút adott a Munkások Újságjának. Úgy tűnik, Szanyi pártjának, az MSZP-nek a végét jósolja. Ez az az MSZP, amely június végén felfüggesztette Szanyi párttagságát egy korábbi nyilatkozata miatt.

Szanyi sem Medgyessy Péter miniszterelnökségével, sem Gyurcsány Ferencével nem elégedett, neki ők nem voltak elég baloldaliak. Azt mondja, hogy „az 1998-as kudarc után hiába nyert Medgyessy Péter 2002-ben, ő nem az MSZP ‘terméke’ volt, ahogy az őt puccsoló Gyurcsány Ferenc sem. Sőt, az utóbbi is hiába nyert 2006 tavaszán, hiszen ugyanezen szeptemberben az EU-hoz eljuttatott ún. ‘konvergencia programja’ egy virtigli neoliberális intézkedés-gyűjtemény volt, ami az őszödi beszéddel súlyosbítva az MSZP-t gyakorlatilag kitörölte az önkormányzati dimenzióból. Ezt szenvedjük azóta is, sőt úgy tűnik bele is pusztulunk”.

A 2019-es EP-választást megsemmisülésnek nevezi. „6,61 %, amiből a Párbeszéd szavazatait levonva gyakorlatilag az országgyűlési küszöbre tornázta le magát az egykoron rendszerváltó párt.”

Ezzel az eredménnyel Szanyi lecsúszott az EP-mandátumról, helyette Ujhelyi István mehetett vissza Strasbourgba, kérdés, hogy vajon nem ezért kritizálja-e a pártot, és a mandátummal a kritikái éle is tompább lenne-e, amire azt felelte: „Szentigaz, hiszen én akkor nyertem volna újabb mandátumot, ha az MSZP legalább 13 %-ot ért volna el az EP-választásokon, ami ugye azt jelentette volna, hogy legalább stabilizáljuk a 2018-as, bár akkor sem túl szép eredményt”.

Az MSZP-t az évezredfordulón alkotó közösség kilencven százaléka azóta kiszállt a vonatból, s a mai vezetői magatartás csupán a még elérhető egy-két önkormányzati pozíció bezsákolására, illetve a még meglévő maradék pártvagyonra koncentrál” - idézi az ATV a Munkások Újságját.

index.hu