Az USA nagyvárosaiban megkezdődtek az illegális migránsok elleni razziák

2019. július 14. 21:16

Az Egyesült Államok nagyvárosaiban vasárnap országszerte megkezdődtek az illegális migránsok elleni razziák.

A The Washington Post című lap szerint az amerikai nagyvárosokban nem látványosak a razziák. A Fox televízió ugyanakkor folyamatosan ad hírt a rendőrök munkájáról.

Donald Trump elnök pénteken jelentette be, hogy vasárnap megkezdődik az országban illegálisan tartózkodó migránsok letartóztatása, majd kitoloncolása.

„Ezek az emberek törvénytelenül jöttek országunkba, és mi törvényesen eltávolítjuk őket” – nyilatkozta az elnök, hozzátéve, hogy „ez olyasmi, ami nekem is nagyon tetszene”.

Matthew Albence, a bevándorlási hivatal (ICE) rendfenntartó részlegének ügyvezető igazgatója vasárnap a Fox televíziónak elmondta: nem kíván az összehangolt akció részleteiről beszélni. Azt azonban elmondta: a razziák konkrét személyek letartóztatására irányulnak, alapvetően mintegy kétezer illegális migránst érintenek.

„Ezek az emberek illegálisan jöttek ebbe az országba és megkapták a lehetőséget arra, hogy egy bevándorlási bíró előtt megjelenve benyújtsák bevándorlási kérelmüket.

Többségük azonban úgy döntött, hogy nem él a lehetőséggel, és még csak meg sem jelent a bíróságokon” – fogalmazott Albence az interjúban. Hozzáfűzte: a bíróságok értesítették ezeket a migránsokat arról, hogy el kell hagyniuk az Egyesült Államokat, de ők nem tettek eleget a végzésnek. „Ezen a ponton nincs más választásunk, mint törvényesen végrehajtani ezeket az intézkedéseket” – hangsúlyozta Matthew Albence.

Tíz nagyvárosban – köztük New Yorkban, Baltimore-ban, Atlantában, Miamiban, Chicagóban, Denverben, Houstonban, Los Angelesben, San Franciscóban – kezdődtek razziák.

Chicagóban szombaton az intézkedés ellen tüntetők vonultak az utcára, vasárnap szintén tüntetés volt, ahol Lori Lightfoot, a város polgármestere is beszélt. Muriel Bowser, Washington DC polgármester még szombaton arra szólította fel a város rendőrségét, hogy ne működjön együtt az ICE rendfenntartó erőivel.

Hasonlóan nyilatkozott Eric Garcetti, Los Angeles polgármestere is. Bill de Blasio New York polgármestere Twitteren arról számolt be, hogy az illegális bevándorlókat támogató civil szervezetek „kapcsolatban vannak” a helybéli lakosokkal, és segítik is őket.

A polgármester feltételezhetően az illegális migránsokra célzott, hiszen mikroblogjában arra is felhívta a figyelmet, hogy mindenkinek vannak jogai, és egyben megadott egy telefonszámot is, ahol a szerinte bajba jutottak jelentkezhetnek.

Ken Cuccinelli, az Egyesült Államok Állampogársági és Bevándorlási Hivatalának ügyvezető igazgatója a CNN hírtelevíziónak adott interjújában arra a kérdésre, hogy vajon a gyermekeket elválasztják-e a családjaiktól, azt válaszolta, hogy nem beszélhet az akció részleteiről. Korábban sajtójelentések arról szóltak, hogy a gyermekeket lehetőség szerint nem választják el családjaiktól.

MTI