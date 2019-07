Sokan megfenyegették a horvát ámokfutót

2019. július 14. 21:34

Őrizetbe vette a horvát rendőrség azt a BMW-s sofőrt, aki csütörtökön belerohant egy magyar család autójába egy horvátországi fizetőkapunál. A rendőrök korábban elengedték a férfit, most viszont azt közölték, új információk miatt indokolttá vált az őrizetbe vétele. A baleset sérültjei továbbra is kórházban vannak, de már túl vannak az életveszélyen. A hétéves gyereknek mindkét lába eltörött, a szülők pedig fej- és mellkasi sérüléseket szenvedtek.

Szombaton késő este újból őrizetbe vette a rendőrség annak a BMW-nek a sofőrjét, aki három napja súlyos balesetet okozott – erről számoltak be a helyi lapok a zágrábi rendőrség közleményére hivatkozva. Bár a hatóságok a 35 éves horvát állampolgárt a baleset után is előállították, később mégis elengedték.

A rendőrök azóta a vér- és vizeletminták eredményére vártak, hogy megállapítsák, a sofőr fogyasztott-e bármilyen tudatmódosító szert. Várták továbbá a telefonszolgáltató jelentését is, hogy kiderüljön, használta-e telefonját a baleset előtt. A rendőrség szombaton közölte: az összegyűjtött információk alapján a férfit este 9 óra után ismét őrizetbe vették, és súlyos testi sértés bűntette miatt emelhetnek ellene vádat.

A megrázó baleset csütörtök délután történt az A4-es autópályán. A fizetőkapunál a horvát rendszámú autó fékezés nélkül rohant bele egy ott várakozó magyar kocsiba. Valósággal letarolta a magyar járművet, amely nekicsapódott a fizetőbódénak, és a felismerhetetlenségig szétroncsolódott. Az autóban egy háromtagú család utazott, egy 38 éves férfi, egy ugyanilyen korú nő és a gyerekük. Háromnegyed óráig tartott, mire sikerült őket kiszabadítani a roncsból, ezután súlyos sérülésekkel szállították őket kórházba, és azóta is ott vannak.

A hétéves gyereket többször is meg kellett műteni, mindét lába eltört, de már nincs az intenzívosztályon. A szülők állapota súlyosabb. Mindketten fej- és mellkasi sérüléseket szenvedtek. Az orvosok közlése szerint már túl vannak az életveszélyen. A férfi felébredt a kómából, ám állapota továbbra is súlyos. A nő már beszélni is kezdett: a gyermekét és a férjét szeretné látni, ez azonban egyelőre nem lehetséges. Bár már jobban van, őt is, továbbra is az intenzívosztályon ápolják.

A családról közben kiderült, hogy évek óta Ausztráliában élnek. Az édesapa magyar, ismert teniszedző és Újvidéken született. Az édesanya horvát származású, Ausztráliában ismerkedtek össze. Az apa és a fiú magyar állampolgárok, a család rokonokhoz érkezett Budapestre, ahol néhány napot töltöttek, majd Horvátországba indultak nyaralni, eközben érte őket a baleset.

A horvát sajtó a mostani esettel kapcsolatban arról is beszámolt, hogy a balesetet okozó férfinak drogproblémái voltak, és nemrég tért haza egy elvonókúráról, ahol függősége miatt kezelték. Az egyik lapnak a férfi ügyvédje elmondta: lelkileg nagyon megviselte őt a baleset, és az is, hogy sokan megfenyegették.

A 35 éves férfi levelet is írt a sérülteknek, amelyben mély sajnálatát fejezte ki és mielőbbi jobbulást kívánt a családnak.

