A képviselők nevét, a pártlogók színeit is klónozzák az ukrán szavazólapokon

2019. július 15. 10:56

Vaszilij Brenzovics indul Brenzovics László ellen a Nagyszöllősi járásban Kárpátalján, mivel hamarosan előrehozott választásokat tartanak Ukrajnában. A törvény nem tiltja, holott a választók megtévesztése a cél. A demokrácia megcsúfolásának is lehetne mondani, de lényegében ez is része az ukrajnai viszonyoknak.

A klónozás a szavazók megtévesztésével okoz kárt a valódi jelölt számára (Fotó: MTI/Nemes János)

Nem kárpátaljai, hanem ukrajnai jelenségről van szó, ráadásul a választási törvény is megörökölt, amelyek szerint az előrehozott választásokat tartják majd Ukrajnában. Ennek egy sajnálatos mellékhatása a klónozás folyamata – fogalmazott Fedinec Csilla, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Központjának kutatója a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A jelenség a szakértő szerint három területen észlelhető. Az egyik, amikor egy meglévővel azonos nevű jelöltet indítanak. A kutató példaként egy olyan belső-ukrajnai területet is felhozott, ahol három azonos nevű indulót regisztráltak.

Ezen kívül – folytatta – akár konkrét pártokat is lemásolhatnak a színek és a márkamegjelenés átvételével.

Felhívta a figyelmet a legújabb klónozási technikára is, amely során a nagy közvélemény-kutató intézetek közösségi médiában megjelenő felületeit másolják le, az áloldalak pedig teljesen úgy néznek ki, mint az eredetik, az ott közölt adatokat viszont meghamisítják.

Az utóbbi időben Ukrajnában születtek olyan kutatóintézetek, amelyek eredményei mérvadónak tekinthetők, így a szavazókat ezek a hamis oldalak megpróbálhatják megtéveszteni – jegyezte meg.

Nem kerülhet új ember a listáról lehúzott nevek helyére

Az ukrajnai választási rendszer vegyes, azaz egyéni kerületeken és pártlistákon is be lehet jutni a parlamentbe. A pártlistás eredmények könnyebben mérhetők a közvélemény-kutató intézetek számára, az egyéni körzeteknek viszont most óriási a tétje, hiszen kérdés, hogy a Zelenszkij-féle pártnak sikerül-e egyszerű vagy alkotmányozó – kétharmados – többséget szereznie – fogalmazott Fedinec Csilla.

Az áljelöltnek általában sem ambíciói, sem megfelelő felkészültsége a politikai szerepléshez (Fotó: MTI/EPA/Andrev Kravcsenko)

Zelenszkij kifejezetten nehéz utat választott, hiszen a programja mélyreható változásokat kíván – vélekedett.

A mostani választás újítása az úgynevezett poszt-előválasztás – magyarázta –, ami annyit jelent, hogy az előrehozott parlamenti választás kiírása és a választások megtartása között szűk időkeretben kellett összeállítani a listákat. Zelenszkij pártja szerint ilyen kevés idő alatt nem lehet társadalmi vitára bocsájtani az egyes jelöltek alkalmasságát, így a már jóváhagyott és a Központi Választási Bizottság által bejegyzett listát bocsájtják vitára, és ha valakiről olyan tények derülnek ki, amelyek összeférhetetlenek a párt elveivel, az lekerül a listáról, új ember viszont már nem kerülhet a helyére.

A választóknak el kell mondani, ki a valódi jelölt

Az azonos nevű jelöltek indításával a potenciális jelölt esélyeit akarják csökkenteni. A „klónnak” általában nincsenek képviselői ambíciói és a politikához sincs semmi köze.

Mindez azonban jogilag egyáltalán nem aggályos – mondta, majd megjegyezte: az indulás komoly anyagi terhet ró a jelöltre, az áljelöltek pedig sem anyagilag, sem tartalmilag nem alkalmasak, hogy versenybe szálljanak – vélekedett a szakértő.

Mint mondta, nem is az áljelöltek személye, hanem inkább a jelenség fontos. Fedinec szerint a választást követően el kell gondolkodni, hogy a klónok megjelenése és indulása hogyan védhető ki a jövőben.

A szakértő úgy véli, Brenzovics Lászlónak erőteljes és emberközeli kampányt kell folytatnia, hogy az emberek tudják, a szavazólapon melyik név mellé kell tenni az ikszet.

Arra a kérdésre, hogy az áljelöltek indításából kinek származhat haszna, a szakértő elmondta: a hatalmon lévők mindig ragaszkodni próbálnak a pozíciójukhoz – akár ilyen eszközökkel is. Ukrajnában régi hagyománya van az adminisztratív tartalék bevetésének, amely során az államhatalomban részt vevő szereplők a hatalmukkal próbálnak meg előnyt biztosítani saját maguk számára.

hirado.hu - Kossuth Rádió