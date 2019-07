Először rendezik meg az Orgonák éjszakáját szombaton

2019. július 15. 15:41

Első alkalommal rendezi meg Orgonák éjszakája elnevezésű országos zenei programsorozatot szombaton a Filharmónia Magyarország, amelynek keretében a többi között orgonatörténeti előadásokat, hangszerbemutatót és mini orgonakoncerteket is tartanak.

A szervezők hétfői, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Filharmónia Magyarország célja, hogy felhívja a figyelmet "az orgonához kapcsolódó zenei élmények kimagasló kultúraformáló erejére" és hogy értékes ismereteket közvetítsenek a hangszer történelméről, működéséről, építéséről és jövőjéről.

Mint ismertették, négy nagyszabású esti koncerttel várják a közönséget Budapesten, Szombathelyen, Szegeden és Pécsett.

A fővárosban Pálúr János orgonaművész és Pálhegyi Máté ad koncertet 23 órakor a Mátyás-templomban. Szombathelyen a Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál részeként Fény az éjszakában című koncerten Szamosi Szabolcs orgonaművész mellett Horváth István és Vizin Viktória lép színpadra.

Szegeden a Kodály Filharmónia Debrecen kamarazenekara Somogyi-Tóth Dániel orgonaművész és Csősz János trombitaművész, Pécsett pedig Kovács Szilárd, Kuti Ágnes és Benke József csatlakozott az Orgonák éjszakájához.

A további programokról azt írták: Budapesten a 4-es metró vonalán zenegépet is megtekerhetnek az érdeklődők és minikoncerteket is tartanak a Váci utcában, a Fővám téren és a budai Várban. Az utóbbi helyszínre látogatók betekintést nyerhetnek az orgonakészítés rejtelmeibe is.

Ezen kívül a siklósi várban, a harkányi fürdőben, a pécsi Széchenyi téren, a szigetvári vár dzsámijában és a magyarhertelendi termálfürdőben is tartanak programokat.

Siófokon vízre száll a hangszerek királynője és orgonaművészek által egy hajón ringatózva csendülnek fel a dallamok" - áll a tájékoztatásban.

A kommüniké arra is felhívta a figyelmet, hogy az Orgonák éjszakáján több rekordkísérletet is terveznek: az eseményre komponált dallamokat az országban a lehető legtöbb orgonán egyszerre fogják megszólaltatni. Továbbá az egy nap legtöbbször eljátszott kortárs orgonamű rekordját megkísérli megdönteni a programsorozat, ugyanis Kovács Szilárd Intrada című műve több mint 50 helyszínen fog felcsendülni. Az egy művész által, egy nap legtöbbet eljátszott, egy kortárs orgonamű rekord közreműködője Mészáros Zsolt Máté, aki Kovács Szilárd darabját harmincszor harminc különböző helyszínen fogja eljátszani július 20-án - írták.

Az írásos összegzés szerint a rendezvény az augusztusi OrgonaPont koncertsorozat nyitánya, amely során a Filharmónia Magyarország az ország egész területén, 25 városba szervez különleges orgona-hangversenyeket, izgalmas hangszerpárosításokkal augusztus 31-éig.

További részletekről az www.orgonapont.hu/orgonak-ejszakaja oldalon lehet tájékozódni.

MTI