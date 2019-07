Kép: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma

Zempléni Múzeumok Fesztiválja Széphalmon felvidéki részvétellel

2019. július 16. 07:59

A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM)– A Magyar Nyelv Múzeuma szervezésében Széphalmon e hét végén rendezték meg a Zempléni Múzeumok Fesztiválját. A rendezvényen tizennyolc intézmény – múzeum, kiállítóhely, levéltár – mutatkozott be, köztük idén már két felvidéki is.

A Felvidéket Királyhelmecről a Mailáth József Regionális Múzeum és a tőketerebesi székhelyű Dél-Zempléni Múzeum és Közművelődési Központ képviselte. Mindkét intézmény tájékoztató kiadványokkal, programjaik és tárlataik ismertetésével, valamint interaktív foglalkozással készült.

A királyhelmeci intézmény a PIM Kazinczy Múzeuma és a Magyar Nyelv Múzeuma számos rendezvényén vesz részt már évek óta, a tőketerebesi intézmény viszont most először kapcsolódott be a széphalmi programba.

Kétnyelvű tájékoztató kiadványukkal állandó kiállításaikat népszerűsítették, köztük A mezőgazdaság fejlődése Kelet-Szlovákiában, a Tokaji szőlészet és borászat Szlovákiában címűt, a vadászati és állatvédelmi tárlatot, valamint a Dél-Zempléni hagyományos mesterségek, népviseletek és fafaragások című kiállítást, és nem utolsósorban az „Ékszerdoboz – Dobó István és Sulyok Sára” történetét bemutató tárlatukat. Állandó kiállításaik és programjaik mellett bemutatták kiadványaikat is, köztük az idén megjelent Báró Ruszkai Dobó István című magyar-szlovák kétnyelvű kiadványt.

Nyiri Péter, a szervező intézmény vezetője elmondta, hogy a nemzeti összetartozás jegyében nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a határon túli intézményekkel kapcsolatot tartsanak és programjaikba egyre fokozottabban, rendszeresen bekapcsolják őket.



Az idei fesztiválnak ismét a PIM – Magyar Nyelv Múzeumát övező Kazinczy-kert adott otthont. A július 13-án zajló program borús, esős időben kezdődött délelőtt, de délutánra szerencsére megjavult az időjárás és egyre több érdeklődő érkezett. A Zempléni Múzeumok Fesztiválja programjába idén is bekerült a „Varázskert” című program. Zenés mondókázással egybekötött tornával kezdődött a gyerekek számára a mesés délután, majd azt követően kalandpálya teljesítésére volt lehetőségük, izgalmas vetélkedőkön, színvonalas múzeumpedagógiai foglalkozásokon, majd a Napsugár Együttes interaktív, élőzenés koncertjén vehettek részt. Gyerekek és felnőttek számára is érdekes a „Fedezd fel a múzeumot” játék, és számos bemutató zajlott a kiállító intézmények sátrainál. Bemutatták többek között az övszövést, de volt lehetőség korongozásra, ékszerkészítésre, lovaglásra, sétakocsikázásra és jurta megtekintésére is.

A szervező intézmény mellett mindezt a cigándi Bodrogközi Múzeumporta, a füzéri Reg-Élő vár, a karosi Honfoglalás Kori Látogatóközpont, a mezőkövesdi Matyó Múzeum, a pácini Mágocsy Kastély és Vendégház, a Regéci Vár Látogatóközpont, Sárospatakról a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, a Sárospataki Képtár, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteménye, a sátoraljaújhelyi PIM – Kazinczy Múzeuma, a Börtönmúzeum, a Sátoraljaújhelyi Levéltár, a Hegyköz Turizmusáért Egyesület, a szerencsi Zempléni Múzeum, a Tokaji Múzeum és az említett két felvidéki intézmény biztosította.

A felsorolás nem véletlen, tájékoztatás és ösztönzés is egyben, hiszen mindezekre a helyekre a felvidékieknek is érdemes ellátogatniuk egy-egy kirándulás alkalmával.

A programokat, a múzeumot és az emlékcsarnokot a nap folyamán térítésmentesen látogathatták a résztvevők a nemzeti zarándokhelyen.

Kép: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma

felvidek.ma