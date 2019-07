Délvidék: A Hegyesi-csata 170. évfordulójára emlékeztek

A Hegyesi-csata emlékművénél tartottak megemlékezést az 1848/49-es forradalom és szabadságharc utolsó győztes délvidéki csatájának 170. évfordulója alkalmából. Kishegyesen, a templomkertben található szoborparkban, Guyon Richárd honvédtábornok mellszobránál.

Guyon Richárd honvédtábornok Kishegyesnél aratott bravúros győzelme sajnos már nem tudta győzelemre vinni a forradalmat. A történelem azonban, mint a forradalom utolsó győztes délvidéki csatáját jegyzi. A jelentős túlerőben lévő császári erők ellen Guyon briliáns taktikájának köszönhetően sikerült megfutamítani a császári erőket. Az akkori Magyarország északabbra fekvő részein azonban a cári intervenciós csapatok fellépése megpecsételte a forradalom sorsát. Az orosz intervenciós hadsereg 1849 tavaszán mintegy 200 ezer katonával rohanta le a magyarokat. Ennél nagyobb orosz haderő még a napóleoni háborúk idején sem lett külföldön bevetve.

Guyon Richárd emlékére a Szent Anna templom melletti szoborparkban 2010-ben mellszobrot állítottak, valamint a faluban egy utcát is róla neveztek el. A korabeli eseményeket Kovács Károly idézte fel a megemlékezésen.

Alkalmai beszédet mondott Juhász Bálint, a VMSZ elnökségi tagja. Kitért a magyarok hősies és bátor helytállására, az ügyes taktikára. Nem ágyúval és nem karddal, de nekünk is harcolni kell ma is a szabadságharc eszméiért. Voltak, akik nem is beszélték tökéletesen a magyar nyelvet és a császári seregben szolgáltak előtte, mégis a forradalom eszmeiségét támogatták, róluk is példát lehet venni. Kiemelte, hogy a forradalom elbukott ugyan, de a harc nem volt hiábavaló, a kiegyezés után a legtöbb követelést ugyanis teljesítették.

A csatával kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy 170 évvel ezelőtt, 1849-ben a délvidéki hadmozdulatok célja a Bácska megszerzése és birtoklása volt. A császáriak oldalán Joszip Jellasics horvát bán a nyár elején sorra aratta győzelmeit. Guyon Richárd június végén indul el a császári sereg ellen. Július 8-án ver tábort a serege Kishegyes, Szeghegy és Feketehegy között. Jellasics, értesülvén Guyon hadmozdulatairól július 12-én seregével átlépte a Ferenc-csatornát, majd gyors meneteléssel július 13-án éjfélre Feketehegy alá ér. Azonnal támadt, először a bal-, majd a jobb szárnyon. A császári sereg mintegy 12–13 ezer katonából állt, 79 ágyúval felszerelve. Bizonyos források szerint a katonák száma elérte a 20 ezer főt is. Guyon 7–8 ezer fős seregének ezzel szemben mindössze 40 ágyúja volt. Kezdetben váltakozó hadiszerencsével folyt az ütközet. Amikor azonban Peretzi Mihály ezredes jelentős tűzerővel vakmerő, de hatásos támadást indított a jobbszárnyon, az megingatta Jellasicsot. A császári csapatok megkezdték a visszavonulást. Guyon parancsot adott az ellenség üldözésére és azt sebtében elfoglalt verbászi állásából is kiverve ki is szorította Bácskából. Az osztrák félnek 684 halottja és sebesültje volt, míg a magyarok vesztesége 81 halott és 141 sebesült. A magyarok mintegy 200 foglyot is ejtettek.

A győztes csata helyszínén 1886. november 15-én rakták le egy emlékmű alapkövét, majd 1887. július 17-én avatták fel a Bács-Bodrog vármegye lakosságának közadakozásából emelt obeliszket. A csata névtelen hőseinek emlékére állított oszlop a három falu határának találkozása környékén, ma már nem ismert helyszínen, egy dombon állott. Trianon után a jugoszláv nacionalizmus sok más magyar köztéri alkotás mellett ezt az emlékművet is lerombolta, alkatrészei eltűntek, helye is feledésbe merült.

Érdekes fordulat következett be, amikor 1997-ben a kishegyesi községháza padlásán dolgozó telefonszerelők megtalálták az egykori obeliszk oldalára felszerelt eredeti öntöttvas táblákat. A Nyugati temetőben, az 1887-ben emelt emlékmű mását 2000-ben szentelték fel. Guyon Richárd mellszobrát pedig 2010-ben leplezték le a templomkertben.

A 170. évforduló alkalmából szervezett megemlékezés koszorúzással zárult. A Szabadkai Magyar Főkonzulátus konzulja, Debreczeni Sándor alkonzul koszorúzott elsőként. Az MNT, a helyi közösség, az önkormányzat, és a VMSZ helyi szervezetének képviselői helyezték el a kegyelet virágait a Guyon-szobornál. Az alkalmi műsorban közreműködött a Fokos zenekar és Molnár Róbert versmondó.

