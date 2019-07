CNN: Assange 2016-ban Londonból irányított beavatkozást

2019. július 16. 08:35

Julian Assange, a WikiLeaks hírportál alapítója 2016-ban Ecuador londoni nagykövetségéről irányította a beavatkozást az amerikai választásokba - közölte exkluzív információk alapján hétfőn a CNN.

A hírtelevízió egy spanyol privát biztonsági cég által összeállított dokumentumokra hivatkozva közölte, hogy Assange személyesen vett át a 2016-os választásokra vonatkozó, feltételezhetően lopott háttéranyagokat és információkat a londoni nagykövetség épületében. Az ecuadori kormány számára összeállított, lehallgatásokat és megfigyeléseket rögzítő dokumentumok szerint Assange egyfajta irányító központtá alakította az ecuadori nagykövetséget, és onnan irányította az egyes, a demokratákra és elnökjelöltjükre, Hillary Clintonra nézve potenciálisan terhelő információk kiszivárogtatását. A követség épületében Assange állítólag oroszokkal és "világklasszis" hackerekkel is találkozott, és néha órákon keresztül tárgyaltak. 2016 júniusában például legalább hét találkozója volt oroszokkal, köztük olyan személyekkel is, akik kapcsolatban álltak a Kremllel. A dokumentumok szerint abban a hónapban Assange ötször találkozott az orosz kormány ellenőrzése alatt álló RT-televízió munkatársaival, és kétszer folytatott megbeszélést egy Jana Maximova nevű orosz nővel, akinek kilétéről azonban semmit sem tudni. Nyikolaj Bogasikin, az RT londoni irodájának munkatársa a CNN megkeresésére e-mailben közölte a hírtelevízióval, hogy többször is készítettek műsort Assange-ról, és ezért járt az ecuadori nagykövetségen. A jelentés szerint a WikiLeaks-alapító hozzájutott nagy teljesítményű számítógépekhez és más eszközökhöz is, amelyek megkönnyítették az információk továbbítását. A számítógépeket és tartozékaikat ráadásul közvetlenül azt megelőzően kapta, hogy a WikiLeakshez eljuttattak oroszok által megszerzett információkat.



Egy meg nem nevezett ecuadori hírszerző - a CNN szerint - megerősítette, hogy a hírtelevízióhoz eljutott dokumentumok hitelesek. A CNN idézte a jelentés azon megállapítását, miszerint "kétségtelenül van bizonyíték arra", hogy Assange-nak vannak kapcsolatai orosz hírszerző szervezetekkel.



A jelentést összeállító spanyol cég nem reagált a CNN megkeresésére.



Julian Assange mindig cáfolta, hogy kapcsolatban állna a Kremllel, vagy hogy a kiszivárogtatott információk "az orosz kormánytól vagy az állampárttól" származnának. 2016 decemberében a Fox televíziónak Londonból adott interjújában azt mondta: Donald Trumpról is nyilvánosságra hozott volna lejárató információkat, ha kapott volna ilyeneket.

