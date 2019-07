Az Európai Néppárt támogatja Ursula von der Leyen megválasztását

2019. július 16. 15:15

Az Európai Parlament néppárti (EPP) képviselőcsoportja támogatja Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökké választását - jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt EP-frakcióvezetője Strasbourgban az EP keddi plenáris ülésén, a Von der Leyennel folytatott EP-vitában.

Hangoztatta: azért támogatják a német jelölt megválasztását, mert a néppárt is az igazságos, modern és innovatív, biztonságos, széles látókörű és környezettudatos Európát képviseli, mint ő.



"Közösen valósítjuk meg a jelölt ígéreteit" - fogalmazott.



Weber előremutatónak nevezte Von der Leyen tervét arra, hogy az EP is jusson jogszabály-kezdeményezési jogkörhöz, valamint a csúcsjelölti rendszer tervezett továbbfejlesztését. Hozzátette: lejárt a háttérmegállapodások ideje.



Iratxe García Pérez, az EP szociáldemokrata frakciójának vezetője szerint a szocialisták később döntenek Von der Leyen támogatásáról. Azt mondta: a jelöltnek még ki kellene fejtenie, hogyan kíván válaszolni az európaiak követeléseire, különös tekintettel a fiatalok munkanélküliségének problémáját érintőkre.



Dacian Ciolos, az Újítsuk meg Európát (RE) nevű, centrista-liberális frakció vezetője hangsúlyozta, a szavazók elvárják, hogy az unió habozás nélkül megvédje a jogállamiságot. A liberális képviselőcsoport készen áll a jelölt támogatására - közölte a román képviselő.



Philippe Lamberts, a zöldpárti frakció társelnöke kijelentette, hogy képviselőcsoportja nem adja át az Európai Unió vezetését Von der Leyennek egy olyan időszakban, amikor "ég a közös ház, az éghajlat egyre rosszabb állapotban van, egyre mélyebbek a társadalmi különbségek, és az alapvető szabadságjogok és a jogállamiság helyzete is romlik". Azonban ha a parlament megválasztja Von der Leyent, a zöldek támogatni fogják munkájában a bizottság elnökét.



Jörg Meuthen, az Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke bejelentette, hogy képviselőcsoportja - amely euroszkeptikus pártokból áll - a jelölt ellen szavaz, mivel alkalmatlannak látja a pozícióra, és Európáról alkotott elképzeléseit nem találja meggyőzőnek.



Raffaelle Fitto, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakció vezetője a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos álláspontjának tisztázására kérte Ursula von der Leyent, ugyanis - mondta - a konzervatív képviselőcsoport nem ért egyet a bizottság által e téren eddig folytatott politikával.



Martin Schirdewan, a radikális baloldali frakció (GUE-NGL) elnöke a vitában kijelentette, hogy képviselőcsoportja nem támogatja Von der Leyen jelölését.



Az EU-tagországok vezetőiből álló Európai Tanács július elején tartott, háromnapos csúcsértekezletén döntött arról, hogy Ursula von der Leyent javasolja az Európai Bizottság elnöki posztjára. A jelöltet az Európai Parlament tagjai többségének kell megválasztania, erről az EP plénuma kedd délutáni ülésén tart szavazást.

MTI