Szilágyi Péter: a fiatalok a magyarság jövőjének zálogai a Kárpát-medencében

2019. július 16. 15:53

A fiatalok a magyarság jövőjének zálogai a Felvidéken és az egész Kárpát-medencében - jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa a felvidéki magyar fiatalok legrégebbi hagyományokra visszatekintő nyári rendezvényének, a Gombaszögi Nyári Tábornak a megnyitóján kedden.

Szilágyi Péter nyitóbeszédében rámutatott: a nyári táborok és szabadegyetemek szerte a Kárpát-medencében azért is fontosak, mert lehetőséget biztosítanak arra, hogy "közös ügyeinkről tudjunk beszélni."



Kiemelte: a Gombaszögi Nyári Tábor a magyar-magyar és a magyar-szlovák párbeszédre egyaránt lehetőséget biztosít. Utóbbi kapcsán rámutatott: "van bőven miről beszélni" , majd konkrét példákat felhozva az állampolgársági törvényt, a nyelvtörvényt és a kétnyelvűség ügyét említette.



A miniszteri biztos a tábor szervezőinek és a velük együttműködő szervezeteknek a munkáját nemzetmegtartó tevékenységként jellemezte, majd azt mondta: a tábor a felvidéki magyarság és a Kárpát-medencei magyarság találkozópontja is lehet, továbbá olyan fórumként működhet, ahol a többségi nemzettel folyó párbeszédre is lehetőség nyílik.



Szilágyi Péter hozzátette: Magyarország kormánya már 2010-ben nyilvánvalóvá tette, hogy nem határokban, hanem nemzetben gondolkozik, s azóta azon cél mentén tevékenykedik, hogy szorosabbra fonja a Kárpát-medencei magyarságot összekötő hálót.



Beszédében Szilágyi Péter kitért a felvidéki magyarság előtt álló kihívásokra, és utalt a jövő évben esedékes parlamenti választásokra is. Leszögezte: fontos lesz megmutatni, hogy van ereje a felvidéki magyarságnak, hogy képes az összefogásra, és vissza tud kerülni a pozsonyi törvényhozásba.



Az ünnepélyes megnyitón Bárdos Gyula, a felvidéki magyarság legnagyobb közéleti-kulturális szervezetének, a Csemadoknak az elnöke megköszönte a magyar kormány által a tábor szervezőinek és a felvidéki magyarságnak nyújtott támogatást, ugyanakkor leszögezte: vannak olyan lépések, amelyeket senki nem tehet meg a felvidéki magyarság helyett, és ilyen a közösségszervezés, illetve a hatékony összefogás megteremtése is. Hozzátette: biztos benne, hogy a felvidéki magyarság lesz annyira erős és okos, hogy visszanyerje az erejét, és így megkerülhetetlenné válik, mert csak így kerülhet ki jelenlegi helyzetéből.



Orosz Örs, a Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője beszédében visszatekintett a tábor körül az elmúlt egy évben folytatott munkára, és szólt a magyarországi segítséggel megvalósított fejlesztésekről is, illetve köszönetet mondott a társszervezőknek. A tábor szerepéről azt mondta: az is céljuk, hogy odaállítsák a fiatalokat a közéleti, konzervatív témák mellé.



MTI