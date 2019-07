Kigördült az első KISS emeletes motorvonat a dunakeszi gyártócsarnokból

2019. július 16. 16:34

Kigördült a MÁV-Start megrendelésére készült első nagykapacitású KISS emeletes motorvonat a Dunakeszi Járműjavító gyártócsarnokából kedden.

Kép: Szecsődi Balázs/kormany.hu

A MÁV-Start közbeszerzési eljárás keretében kötött keretszerződést a Stadler Bussnang AG vasúti járműjavítóval 2017 áprilisában 40 darab KISS motorvonat szállítására.

A MÁV-Start az első ütemben 2018-ban először 11 darabot, majd 2018 végén további 8 darabot hívott le, a fennmaradó 21 lehívásának előkészítése folyamatban van.



Az első körben lehívott 11 darab KISS motorvonat 2020 februárjától állhat forgalomba a váci és a ceglédi elővárosi vasútvonalon, majd további 8 emeletes motorvonat érkezik 2021 elején.



Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, Pest megye 5. választókörzetének országgyűlési képviselője az ünnepségen kiemelte, a most elkészült KISS emeletes motorvonat mutatja azt is, hogy a Dunakeszi Járműjavítónak megvan a képessége bármilyen vasúti jármű gyártására. Az emeletes motorvonatok forgalomba állításával jelentősen javul a vasúti szolgáltatás minősége, gyorsabb, kényelmesebb eljutást tesz lehetővé Dunakeszi és Budapest között - mondta.



Tuzson Bence leszögezte: Dunakeszi kincse a Duna és a zöld környezete, a környezetkímélő vasúti közlekedés elterjedése pedig hozzájárul ennek az értéknek a megőrzéséhez.



Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára kijelentette, a magyar vasút megújulásának a KISS emeletes motorvonat ugyanúgy jelképe lesz, mint ahogy annak számítanak több mint egy évtizede a Flirt motorvonatok.



Kitért arra, hogy a vasút megújítása jegyében a kormány jelentős infrasturktúra-fejlesztéseket is végrehajt, a fővárosi elővárosi vasúti forgalom fejlesztése mellett a vidéki nagyvárosok agglomerációjában is javítani kívánja a vasút versenyképességét.



Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója "birodalmi lépegetőnek" nevezte az elkészült KISS emeletes motorvonatot. Az emeletes motorvonatok forgalomba állításával a Budapest-Cegléd-Szolnok, illetve a Budapest-Vác-Szob vonalon jelentősen nő majd a férőhelykapacitás.



Peter Spuhler, a Stadler Rail AG igazgatósági elnöke úgy fogalmazott, büszkék arra, hogy Magyarország kilencedik országként rendelt emeletes motorvonatot cégüktől. Felidézte, hogy Szolnokon és Pusztaszabolcson végrehajtott mintegy 80 millió eurós beruházásuk révén 500 embert foglalkoztatnak Magyarországon, és elégedettek a magyar dolgozók munkájával. Kiválónak nevezte a Stadler cég és a Dunakeszi Járműjavító közötti együttműködést, és jelezte: további beruházásra is készek Magyarországon.



A Dunakeszi Járműjavítóban két darab KISS emeletes motorvonat készült el eddig, amelyek a napokban indulnak típustesztre, az egyik Németországba, a másik Csehországba. A tesztfutások teljesítése a típusengedély megszerzésének feltétele, amely az összes ilyen típusú járműre érvényes lesz Magyarországon.

A szerződés szerint az első körben lehívott 11 darab KISS emeletes motorvonatnak 2020 februárjában kell forgalomba állnia, amelyhez járművenként üzembehelyezési engedély szükséges.



A MÁV-Start és Stadler közös közleménye szerint az új járművek jelentős magyarországi hozzáadott értékkel készülnek. Az első 11 KISS jelentős részének összeszerelése Dunakeszin történik. Nyolc szerelvény motorkocsijának és betétkocsijának összekapcsolása, illetve az összes jármű üzembe helyezése is itt történik. Az emeletes szerelvények 132 darab forgóváza szintén Magyarországon készül a Stadler szolnoki forgóváz-revíziós központjában.



Három szerelvény, illetve a járművek kocsiszekrényei és a motorkocsik a Stadler emeletes vonatok gyártásáért felelős svájci kompetenciaközpontjának irányítása alá tartozó fehéroroszországi üzemben, Minszkben készülnek.



Az emeletes motorvonatokat korszerű utastájékoztató rendszerrel, légkondicionált utastérrel, WIFI-vel, mobiltelefonok és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal, valamint korszerű kamerarendszerrel szerelik fel. A járműveken három hagyományos és egy mozgássérült WC lesz, a multifunkciós terek pedig négy kerekesszék, illetve 12 kerékpár vagy 5 babakocsi szállítására alkalmasak.

MTI