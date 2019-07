Szanyi Tibort leváltották az MSZP-alelnöki posztról

2019. július 16. 17:03

Visszahívta MSZP-alelnöki tisztségéből a párt országos etikai és egyeztető bizottsága Szanyi Tibort - közölte a szocialista párt kedden az MTI-vel.

MTI/Földi imre

A közlemény szerint a hétfőn meghozott döntés jogerős.



Szanyi Tibor - aki az MSZP-Párbeszéd európai parlamenti (EP-) listájának harmadik helyén állt és nem szerzett újból mandátumot - az EP-választás után többször is élesen bírálta a pártvezetést nyilvánosan, illetve nyilvánosságra került levelében.



Június végén az MSZP elnöksége fel is függesztette a volt EP-képviselő párttagságát a fegyelmi eljárás idejére.



Sajtóhírek szerint a fegyelmi eljárás múlt héten megrovással zárult, de a döntés ellen az MSZP elnöksége súlyosbításért fellebbezett az országos etikai és egyeztető bizottsághoz, amely végül visszahívta tisztségéből a politikust. Az alapszabály szerint fegyelmi vétség esetén ennél csak eggyel szigorúbb büntetés van, a kizárás.



Szanyi Tibor - aki 2018 óta volt alelnök - az előző héten a Munkások Újságjában is azon véleményét hangoztatta a pártvezetésről, miszerint "a mai vezetői magatartás csupán a még elérhető egy-két önkormányzati pozíció bezsákolására, illetve a még meglévő maradék pártvagyonra koncentrál".

MTI