Az ügyészséghez fordult Székelyudvarhely polgármestere

2019. július 16. 17:27

Az ügyészséghez fordult Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere az általa vezetett hivatal egy aggályosnak talált közbeszerzési ügyében. Pártja, a Magyar Polgári Párt (MPP) megfosztotta politikai tisztségétől.

A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal szóvivője az MTI kérdésére írásban közölte: Gálfi Árpádnak egy tavalyi szejekfürdői beruházás közbeszerzési eljárásával kapcsolatban merültek fel törvényességi aggályai, ezért a hivatal illetékes szakbizottságát kérte fel a beruházási osztály eljárásának a kivizsgálására. A vizsgálóbizottság jegyzőkönyvben rögzítette, hogy elengedhetetlen a hatóságok értesítése, ezért a polgármester az ügyészséghez fordult.



Az MPP kedden közölte: többek között az ügyészségi feljelentés miatt fegyelmi kivizsgálást indított Gálfi ellen. A párt székelyudvarhelyi szervezete hétfőn leváltotta a szervezet elnöki tisztségéről a polgármestert.



"A Magyar Polgári Párt mélységesen elítéli, hogy Gálfi Árpád polgármesterként az Országos Korrupcióellenes Ügyészségen (DNA) jelentette fel nyolc alkalmazottját és az alpolgármestert, ezen kívül három székelyudvarhelyi vállalkozást annak ellenére, hogy lett volna más jogorvoslati lehetősége is" - áll az MPP közleményében. A párt azt is felrótta a polgármesternek, hogy a helyi pártszervezet elnökeként vállalt feladatait hiányosan végezte el, és döntéseit személyesen hozta meg, mellőzve a széleskörű konzultációt.



A pártszervezet hétfő délután tartott gyűlése azt követően döntött Gálfi Árpád leváltásáról, és új elnök választásáról, hogy Gálfi és a résztvevők egy része távozott a gyűlésről. A polgármester kedden egy Facebook-üzenetben közölte: a hétfői gyűlés napirendi pontjai között nem szerepelt tisztújítás, leváltás, vagy választás. Szerinte az általa összehívott gyűlés távozása előtt a jegyzőkönyv aláírásával befejeződött. Úgy vélte: akik tovább is ott maradtak, azok "közgyűlésen kívüli beszélgetésen" vettek részt.



Mezei János, a párt országos elnöke - aki maga is részt vett a gyűlésen - a Székelyhon portálnak adott nyilatkozatában helyeselte Gálfi leváltását és azt, hogy szétválasztották a polgármesteri teendőket az MPP-n belüli politikai tevékenységtől.



Gálfi Árpád - az Uh.ro helyi hírportál közlése szerint - a város egykori polgármestere, Szász Jenő érdekcsoportjának tulajdonította az ellene indított támadást. Kijelentette: ennek a csoportnak nem tetszett, hogy lecserélte a város vízszolgáltatóját, és Székelyudvarhely érdekeit védte a város határában működő RDE Hargita szemétfeldolgozóval szemben. Az utóbbi céget a környező települések szemetének a feldolgozására létesítették, ám az Hargita megyén kívüli települések szemetét is fogadta, és csaknem megtelt. Úgy vélte: ez az érdekcsoport olyan cselekedeteket várt el tőle, amelyek nem törvényesek vagy nem a város érdekeit szolgálják.

Az első polgármesteri mandátumát töltő Gálfi Árpádot az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) közös jelöltjeként választották polgármesternek 2016-ban.

MTI