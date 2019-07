"Fedett páciensek" segítenek a hálapénzt váró egészségügyiek leleplezésében

2019. július 16. 19:51

A bűnszövetkezetbe álnéven beépülő, fedett nyomozók mintájára Romániában "fedett páciensek" segítségével próbálják leleplezni a kórházakban működő hálapénz-maffiát - erősítette meg kedden Sorina Pintea egészségügyi miniszter.

A három hete kezdődött akciósorozat a szaktárca 2020-ig terjedő, átfogó korrupcióellenes stratégiájának része, amellyel azokat az egészségügyi dolgozókat - nem feltétlenül orvosokat - próbálják azonosítani, akik hálapénzt követelnek a betegbiztosítással rendelkező betegnek egyébként térítésmentesen járó egészségügyi szolgáltatásért.



"Tudjuk, hogyan működik ez. Nem az orvos kér pénzt, hanem az asszisztens súgja meg a betegnek, hogy mennyi a tarifa. Tudom, hogy vannak becsületes orvosok is, akik elutasítják a borítékot. Szerintem ezek az emberek nem érdemlik meg, hogy besározzák őket azok, akik ilyesmit művelnek" - idézte a tárcavezetőt a Hotnews.ro hírportál.



Pintea nem szolgált részletekkel a "fedett páciensek" kilétéről és arról, hogy az általuk megfigyelt korrupciós cselekményeknek lehetnek-e büntetőjogi következményei. A "titkos ügynökök" leleplezéseire mindössze egy olyan meg nem nevezett klinikát hozott fel példaként, ahol a hajtási jogosítvány megszerzéséhez szükséges orvosi igazolások kiállításáért a szabályos tarifáján kívül illegális "sürgősségi" díjat is kértek.



A bukaresti szaktárca akciózását elítélte az egészségügyi dolgozók egyik legnagyobb érdekvédelmi tömörülésének számító Solidaritatea Sanitara nevű szakszervezet. Közleményükben azt állítják, hogy a tárca az egész szakmát megbélyegzi, ráadásul törvénytelenséget is elkövet, amikor "fedett pácienseket" küld a kórházakba. A szakszervezet a büntetőeljárási törvénykönyvre hivatkozik, amely szerint a nyomozóhatóságoknak tilos provokációval egy bűncselekmény elkövetésére, vagy folytatására bírni a gyanúsítottakat, annak érdekében, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek ellenük.



A Hotnews szerint januárban Pintea a szakszervezetektől is javaslatokat kért a fehér köpenyek zsebébe csúsztatott borítékok gyakorlatának visszaszorítására, de az érdekvédelmi tömörülések "illetékességük hiányára" hivatkozva elhárították a felkérést. A portál felidézte, hogy a bukaresti kormány jelentős bérelemeléseket hajtott végre az egészségügyben, amelyek révén az orvosok többségének bére az utóbbi két évben legalább duplájára emelkedett.



Egy nemrég készült közvélemény-kutatásban a megkérdezettek a kórházakban megkövetelt hálapénzt sorolták az első helyre - 24 százalékos arányban - a román egészségügyi rendszert sújtó problémák közül, míg 20 százalékuk a kórházi fertőzéseket, 12,8 százalékuk az állami beruházások hiányát, és 11 százalékuk a szakképesített személyzet hiányát nevezte a legsúlyosabb gondnak.

