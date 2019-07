Rebrov fele-fele esélyt ad a Fradinak és a Ludogorecnek

2019. július 16. 22:52

A Fradi vezetőedzője, Rebrov, valamint a kapus, Dibusz Dénes vett részt a Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-selejtezős mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón. Rebrov elsőként az esélyekről beszélt.

- Ugyanazok az esélyek most, mint az első mérkőzés előtt volt. Az odavágó csak az első félidőnek volt tekinthető, most várjuk a visszavágót, ahol 50-50 % az esélye a két együttesnek. Sok mérkőzését láttuk a Ludogorecnek a tavalyi szezonból is, ezért tudjuk, hogy nem feltétlen az volt az igazi arca, amit mutatott múlt héten. Hideg fejjel kell játszanunk, ez nagyon fontos. Mindig nehéz úgy felkészülni egy ellenfélből, ha csak videókat láttál róla, ezért most sokkal egyszerűbb a helyzetünk, mint volt az odavágót megelőzően. Nagyon jó információink vannak arról, hogyan reagálnak az egyes mozgásokra, mindkét együttes jobban tudja, milyen esetben, mit kell tennie.

Rebrovot a 2-1-es eredmény veszélyességéről is kérdezték.

- Nem gondolom, hogy rizikós eredmény lenne a mostani. Hasonló a helyzet, mintha mondjuk, 1-1 lenne az állás. Kis előnyünk van csak. A Ludogorec pedig biztosan sokkal agresszívabb lesz, ezt tudjuk jól. Nem szeretnék semmilyen nyilatkozatra reagálni, engem csak az érdekel, ami a futballpályán van, ott kell nyerni – utalt Rebrov egy bolgár újságíró kérdésére, aki egy Bulgáriában elterjedt nyilatkozattal szembesítette trénerünket.

Rebrov végül arról beszélt, készültek-e külön a hétvégén, a bajnokságban két gólt szerzett Claudiu Keserüre.

- Keserü sok gólt lőtt minden szezonban, mindegy volt, hogy mennyi idős. De neki is több jó csatár van a posztján. A védőink minden támadóra fel vannak készülve, személyre szabott információkat kaptak az ellenfélről.

Dibusz Dénest többek között ellenfelünk csatárairól kérdezték.

- A Ludogorecnek nagyon sok jó játékosa van, ezt láthattuk az első meccsen is. A négy támadó labdarúgójuk, a két szélső, és a két középen szereplő futballistájuk is veszélyes, de csereként is tudnak jó játékosokat bevetni. Mi azonban fel vagyunk készülve mindenki ellen. Biztos, hogy nagy erőkkel fog támadni a hazai csapat, az első találkozón is voltak olyan periódusok, amikor fölényben volt. De nagy ziccerük talán nem volt. Ha betartjuk az edző utasításait, végig koncentrálunk, és minden játékosunk a megfelelő pozícióban van, akkor le tudjuk zárni a területeket. Ezzel pedig nehézzé tehetjük a bolgárok dolgát.

