Esper rossz döntésnek tartja Törökország orosz fegyvervásárlásait

2019. július 16. 23:28

"Rossz és kiábrándító" döntés volt Törökország részéről, hogy orosz fegyvereket vásárol - fejtette ki Mark Esper amerikai kijelölt védelmi miniszter kedden a szenátusi meghallgatásán.

Esper - aki június közepétől irányította ügyvezető miniszterként a védelmi tárcát, és hétfőn a Fehér Ház hivatalosan is jelölte őt a Pentagon élére - a szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának meghallgatásán ugyanakkor nem fejtette ki, hogy az amerikai kormányzat milyen lépéseket kíván tenni.



"NATO-szövetségesünkről van szó, hosszú idő óta vagyunk szövetségesek" - fogalmazott a miniszter-jelölt és kiemelte Ankara katonai képességeit, felkészültségét.



Viszont "demoralizálónak" nevezte, hogy e szövetséges SZ-400-as típusú orosz rakétavédelmi rendszert vásárol Moszkvától. "Szomorú látni, hogy az elmúlt években (Ankara) hová jutott" - fűzte hozzá.

Az SZ400-as szállító-indító járműve.

wikipedia.org



Esper elmondta: török kollégájának már jelezte, hogy amennyiben kinevezik őt a Pentagon élére, akkor Törökországnak döntenie kell, nem lehet egyszerre SZ-400-as orosz rakétavédelmi rendszere és amerikai F-35-ös vadászbombázója is.



A meghallgatáson egyébként demokrata párti szenátorok etikai megfontolásokat firtattak, utalva arra, hogy Esper korábban a Raytheonnál - az Egyesült Államok egyik legnagyobb védelmi ipari vállalatánál - dolgozott.



Reagált a török fegyvervásárlásra Donald Trump is. Az elnök a kormányülés előtt újságíróknak azt mondta: a kialakult helyzet Törökországgal "nagyon összetett" és ő személy szerint is tárgyal erről telefonon a török vezetéssel. Mint fogalmazott: Ankara eddig több mint 100 darab F-35-ös vadászbombázót rendelt, de az orosz vásárlások miatt többet valószínűleg nem rendelhet.



MTI