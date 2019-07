Hat évig élt luxusban prostituáltakból

2019. július 17. 00:09

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség vádat emelt egy 29 éves férfi ellen üzletszerűen, kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem bűntette és kitartottság bűntette miatt.

A vádlott 2013. évtől 2018. év május hó elejéig szerény vagy súlyosan nélkülöző anyagi viszonyok között élő nők kiszolgáltatott helyzetével visszaélve, összesen hat fiatal nőt szervezett be szexmunkára, és irányította prostitúciós tevékenységüket Magyarországon, valamint külföldön, így Svájcban, Németországban és Ausztriában.

Az általa „toborzott” nők között volt, aki megismerkedésükkor már olyan mértékben nélkülözött, hogy saját élelmezésére sem volt pénze, más a beteg édesanyja orvosi kezelését, testvérét és gyermekeit igyekezett támogatni, volt, aki bántalmazó szülőtől menekült.

A vádlott a sértett nők közül két nővel élettársi kapcsolatot is létesített úgy, hogy az egyikükkel szakított, de mindkettőjüket a továbbiakban is utasította prostitúciós tevékenység végzésére.

A vádlott a sértettek számára meghatározta, hogy hol, illetve mikor folytassanak szexuális szolgáltatást, hirdetéseket, fotókat kellett magukról készíteniük, de maga is fotózásra, fodrászhoz vitte őket, és az iránt is intézkedett, hogy hirdetések jelenjenek meg róluk internetes honlapokon. A volt élettársát, majd aktuális élettársát és a további sértetteket is gépjárművel szállította Svájcba és Németországba, ahol általa előre lefoglalt szobákban, bárokban, szalonokban kellett szexuális szolgáltatást nyújtaniuk, és a keresményükből alkalmanként pénzösszegeket átutalással, vagy pedig sofőr közreműködésével kézből kézbe teljesítve kellett küldeniük a vádlottnak.

A vádlott személyesen, illetőleg telefonon, de volt, amikor aktuális élettársa útján is rendszeresen ellenőrizte a nőket, beszámoltatva ügyfélforgalmukról és bevételeikről.

A hat nő prostitúciós tevékenységéből összesen több mint 14 000 000 Ft jövedelemre tett szert, amelyből fedezte megélhetését, valamint nagy értékű autókat és ékszereket vásárolt magának.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást, valamint a prostitúcióból szerzett jövedelem erejéig vagyonelkobzást indítványozott.

ugyeszseg.hu