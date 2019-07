Vizes vb - Kiváló játékkal legyőzte a spanyolokat a férfi vízilabda-válogatott

2019. július 17. 09:19

A magyar férfi vízilabda-válogatott kiváló játékkal 13-11-re legyőzte a spanyol csapatot a kvangdzsui világbajnokság csoportküzdelmeinek második fordulójában. Mindez azt jelenti, hogy Märcz Tamás együttese szinte biztosan a C jelű négyes élén végez, azaz közvetlen bejut a negyeddöntőbe.

A magyarok pénteken a dél-afrikaiak ellen zárják a csoportkört.



Eredmény:

vízilabda, férfiak, C csoport, 2. forduló:

Magyarország-Spanyolország 13-11 (4-2, 5-4, 3-0, 1-5)



gólszerzők: Zalánki 3, Jansik Sz., Sedlmayer, Manhercz 2-2, Angyal, Bátori, Vámos, Hárai 1-1, illetve Granados 3, Rocha Perrone, Munarriz 2-2, Bustos Sanchez, De Toro Dominguez, Mallarach, Fernandez 1-1



Magyarország: Nagy V. - Vámos, Bátori, Sedlmayer, Jansik Sz., Manhercz, Hárai, cserék: Angyal, Pohl, Mezei, Zalánki



A legutóbbi, hazai rendezésű vb-n ezüstérmes magyarok az Új-Zéland felett aratott húszgólos (24-4) győzelemmel rajtoltak, ugyanakkor óriási veszteséget szenvedtek, ugyanis az olimpiai és világbajnok Varga Dénes, a világ egyik legjobb játékosa, akit többek között az idei Bajnokok Ligája nyolcas döntőjében a legértékesebbnek választottak a Ferencváros sikerét követően, ujjtörést szenvedett a lövő kezén, és várhatóan ezen a világbajnokságon már nem ugorhat medencébe. Märcz Tamás az első mérkőzésen Kardos Gergely világligából "hozott" eltiltása miatt számolhatott egyel kevesebb emberrel, most pedig kényszerűségből kellett változtatnia a taktikán.

Varga Dénes bekötött kézzel hallgatta a himnuszokat, és nem is ugrott be a vízbe, hanem leült a kispadra.

A két csapat nemrég találkozott egymással, június 19-én a belgrádi világliga szuperdöntőben a magyarok ötméteresekkel diadalmaskodtak.

Jól kezdett a magyar válogatott, emberhátrányban lövésig sem engedte a spanyolokat, majd a megúszásból rögtön Jansik Szilárd lőtt a hálóba. Ezt egyből a második spanyol fór követte, ami viszont Nagy Viktor kezei között halt el, Angyal Dániel pedig már a második magyar akciógólt szerezte. A spanyolok szépítettek, majd három és fél perc után jött az első magyar előny is, de kihasználatlanul maradt, a rivális pedig kis szerencsével egyenlített. Jansik második találatával - gyönyörű emberelőnyös figura végén - újra a magyar csapat került előnybe, amelyet Manhercz Krisztián növelt fórból. A negyed vége előtt a spanyolok ötméterest rontottak.

A spanyolok 64 másodperc alatt egalizáltak - akcióból és egy ötméteresből -, a túloldalon viszont Bátori Bence talált be, ahogyan a rivális is fórból. Vámos Márton találatával léptek el újra a magyarok, az ellenfél pedig immáron a harmadik ötöséből egyenlített. A másik oldalon Sedlmayer Tamás emberelőnyben lőtt a hálóba, majd Vámos szerzett gyönyörűen labdát, Zalánki Gergő pedig ki is használta a lehetőséget. A Hárai Balázs által kiharcolt fórt Sedlmayer villámgyorsan értékesítette, így a mérkőzés során először hárommal lépett meg a magyar válogatott, a spanyolok pedig kapust cseréltek.

A nagyszünet utáni első magyar fór kimaradt, de a spanyolok sem tudtak túljárni Nagy eszén létszámfölényben. A negyed felénél újra előnybe került a magyar csapat, Märcz Tamás pedig időt kért a fontosnak tűnő pillanatban. A nyögvenyelősre sikerült akció kis híján duplán rosszul sült el, ugyanis a kimaradt fórt spanyol ziccer követte, de Nagy gyönyörűen megnyúlva hárította az ejtést. A négygólos különbség megszerzésére gyorsan jött az újabb esély, amivel viszont ezúttal Zalánki már élni tudott, sőt, a Ferencváros új szerzeménye nem sokkal később 11-6-ra módosította az eredményt. Hat másodperccel a negyed vége előtt egy "időhúzó" támadás végén az egyedül elől maradó Hárainak tették be a labdát, ő pedig egy fantasztikus csavarással lőtt a hálóba.

A zárófelvonásban a spanyolok gyors három góllal egy pillanatra ráijesztettek a magyarokra, de Manhercz gyönyörű ejtése mindent lezárt.

A kapitány szerint tovább kell fokozni a formát

Märcz Tamás szövetségi kapitány szerint a magyar férfi vízilabda-válogatott nagyszerű teljesítményt nyújtott a spanyolok ellen 13-11-re megnyert világbajnoki csoportmérkőzésen, ugyanakkor a várható negyeddöntőt megelőző hat napban még tovább kell "húzni" felfelé az együttes formáját.

"Ugyanazokat a taktikai elemeket játszottuk, mint amiket Dumi (Varga Dénes) kiválása előtt is gyakoroltunk. Azt tudtuk, hogy ez egy fárasztóbb meccs lesz, ráadásul már Új-Zéland ellen is látszott, hogy sokkal nehezebb tíz emberrel végig játszani egy találkozót" - nyilatkozta a 45. születésnapját ünneplő szakember a dél-koreai Kvangdzsuban a várható csoportelsőségről döntő találkozót követően.

"Mindenki egy picit többet vállal, Dumi hiányában egyel előrébb kellett lépnünk. Azért a csapatkapitányunk nem vesztettük el, ott van velünk" - tette hozzá annak kapcsán, hogy az olimpiai- és világbajnok klasszis ujjtörés miatt elképzelhető, hogy az egész tornát csak a kispadról követheti végig.

A spanyolok elleni összecsapással kapcsolatban Märcz Tamás megjegyezte, a három negyeden keresztül tartó kiváló védekezés hozta meg a sikert: "azokat a lövőket hagytuk ott, akiket mi szerettünk volna, elől pedig élesek voltunk. Elbizonytalanítottuk őket, és kivettük azokat a klasszisaikat, akik el tudnak dönteni mérkőzéseket". Hozzátette, a negyedik negyedben elkövettek egy-két taktikai hibát, amit a spanyolok gyors lefordulásos gólokkal büntettek, ugyanakkor fizikailag nem őrlődtek fel.

"Hat nap múlva újra egy nagyon fontos mérkőzés lesz, amelyen ismét a topon kell majd lennünk, de nem félek a folytatástól. Tudtuk, hogy ha ezt behúzzuk, akkor a rendelkezésre álló időben még feljebb tudjuk húzni a formánkat medencés és tornatermi edzésekkel, hogy még jobb állapotba kerüljünk. Minden lehetőséget, edzést, videózást megragadunk ennek érdekében" - mondta.

Ugyan a dél-afrikaiak elleni csoportmérkőzés még hátravan, de papírforma alapján ott nem lehet problémája a magyaroknak, a hat nap múlva sorra kerülő negyeddöntőben pedig jó eséllyel az A csoport második helyezettjével, az olimpiai bajnok Szerbia, Montenegró, vagy Görögország legjobbjaival kerülhetnek szembe. "Mindegy, hogy melyik csapat jön, nagyon erős lesz, hogy úgy mondjam, az a halál oldal, mi pedig játszunk akár a halállal is."

A magyarok a csoport zárófordulójában a dél-afrikaiakkal találkoznak közép-európai idő szerint pénteken 1.30 órától.

Varga Dénes: büszke vagyok a csapatra

Büszke a magyar férfi vízilabda-válogatottra Varga Dénes csapatkapitány azt követően, hogy az együttes simán, 13-11-re legyőzte az Európa-bajnoki ezüstérmes spanyol együttest.

"Nagy kérdőjel volt, hogy mennyire tudunk majd összeállni, de azt gondolom, hogy talán még egy lökést is adott a csapatnak az, hogy csak kintről tudtam segíteni. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, mert azt mondhatom, simán megvertük a spanyolokat" - nyilatkozta az olimpiai- és világbajnok klasszis, akinek a lövő kezén az egyik ujja törött el az Új-Zéland elleni nyitómérkőzésen.

"Tetszett, hogy nagyon fegyelmezettek voltunk, betartottuk azt az alapvető taktikát, hogy a három legveszélyesebb játékosukat nem igazán hagytuk kapura lőni, levettük őket a pályáról, ez pedig alapvetően meghatározta a mi támadásainkat is" - tette hozzá a Ferencvárossal a mostani szezonban mindent megnyerő Varga, aki a sérülésével kapcsolatban nem árult el részleteket: "egyre jobban vagyok, ezt a témát pedig ezennel le is zárnám, a csapat menetel és jó úton van".

Varga vezérszerepét a vízben klubtársa, Vámos Márton vette át: "ez abszolút tudatos volt, így hogy Dénes csak a partról tud instrukciókat adni, valakinek át kell venni a szerepét, s azt gondolom, én vagyok az egyik olyan tapasztalt játékos, aki ezt meg tudja tenni, s hallgatnak is rám a többiek".

A Bajnokok Ligája-győztes FTC balkezes világbajnoka hozzátette, a védekezésünkkel teljesen leamortizáltuk a spanyol csapatot, és ő is kiemelte, hogy a rivális legfontosabb játékosait sikerült kivenni a meccsből.

MTI