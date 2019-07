Július 24-én látható az Apollo 11 című dokumentumfilm az Urániában

2019. július 18. 13:49

Egyetlen alkalommal, július 24-én mutatja be az Uránia Nemzeti Filmszínház Todd Douglas Miller Apollo 11 című dokumentumfilmjét napra pontosan a sikeres visszatérés ötvenedik évfordulóján.

Az idei Sundance Filmfesztiválon is díjazott és Karlovy Vary-ban is bemutatott dokumentumfilmet eredeti nyelven, csak angol felirattal vetíti az Uránia - közölte az Uránia Nemzeti Filmszínház csütörtökön az MTI-vel.

A díjnyertes alkotás újonnan feltárt film- és hanganyagok sokasága alapján készült. A NASA archívum 279 korabeli filmtekercset bocsátott a dokumentumfilm rendelkezésére 16, 35, 60 és 70 milliméteres filmszalagokkal. Ezek egy részét az 1972-ben bemutatott Moonwalk One című dokumentumfilm is használta, de csupán a tekercsek egy kis hányadát. A Toddnak átadott felvételek között szerepel számos eddig feldolgozatlan filmszalag is, amelyet az archívum filmszekciójának vezető munkatársa fedezett fel az intézmény egyik raktárhelyiségében.

Todd dokumentumfilmjének fele olyan jelenetekből áll, amelyeket korábban soha nem láthatott a közönség. Az eddig nem publikált film- és hangfelvételek betekintést nyújtanak az asztronauták perspektívájába, az irányítóközpont csapatának nézőpontjába, s az érdeklődők részesei lehetnek a NASA leghíresebb küldetésének, amely először juttatott embert a Holdra 1969. július 20-án.

Az ember Holdra lépésének félszázados évfordulóját július 20-án ünnepeljük, amely annak idején az Apolló 11 expedícióval valósult meg. A Hold meghódítóit szállító űrhajó 1969. július 16-án startolt, majd nyolcnapi űrutazás és a holdraszállás végrehajtása után leszállóegysége július 24-én tért vissza a Földre. Az Apollo 11 expedíció világszerte ismertté tette az égitest felszínére lépő Neil Armstrong és Buzz Aldrin, valamint harmadik társuk, a Holdra szállást a parancsnoki űrhajóból kísérő Michael Collins nevét.

MTI