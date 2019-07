Szlovénia uniós nagykövetét jelöli EU-biztosnak

2019. július 18. 15:15

Egy tapasztalt diplomatát, Janez Lenarcicot, Szlovénia uniós nagykövetét jelölte az Európai Unió egyik biztosi posztjára a balközép szlovén kormány csütörtökön.

Az 51 éves, párton kívüli jogász korábban Ljubljana nagykövete volt az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél (EBESZ), de a szlovén ENSZ-küldöttség titkáraként is dolgozott, valamint többször is magas beosztást töltött be a szlovén kormányban.

A csütörtöki ljubljanai sajtójelentések nem tértek ki arra, hogy milyen funkciót tölthet be az Európai Bizottságban Janez Lenarcic. A távozó szlovén biztos, Violeta Bulc a közlekedésért felelt, de egyelőre semmi nem utal arra, hogy Lenarcic is ezt a területet kapná.

Marjan Sarec miniszterelnök egy nappal korábban közölte, hogy véleménye szerint azért jó választás Lenarcic, mert nem tagja egyik pártnak sem, így a koalíciós partnerek sem vádolhatják elfogultsággal. A kormányfő szerint jó döntés párttag helyett szakembert jelölni az uniós tisztségre.

MTI