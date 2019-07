El-selejtező - Albániai döntetlennel jutott tovább a Debrecen

2019. július 18. 22:30

A Debrecen 1-1-es döntetlent játszott az albán FK Kukesi vendégeként csütörtökön, így 4-1-es összesítéssel továbbjutott a labdarúgó Európa-liga selejtező első fordulójából.

A bajnoki bronzérmes hajdúságiak egy héttel ezelőtt hazai pályán 3-0-ra nyerték meg a párharc első mérkőzését, a következő körben pedig az olasz Torino FC-vel találkoznak.



Európa-liga, selejtező, 1. forduló, visszavágó:

FK Kukesi (albán)-Debreceni VSC 1-1 (1-0)



Elbasan, v.: Todorov (bolgár)

gólszerzők: Ethemi (17.), illetve Szatmári (58.)

sárga lap: Teqja (19.), Shkurtaj (31.), Kitanovski (42.), illetve Tőzsér (45.)

továbbjutott: a Debrecen 4-1-es összesítéssel.



Kukesi: Frasheri - Kitanovski, Teqja, Cuculi (Lulaj, 61.), Rumbullaku - Ethemi (Cyrbja, 84.), Limaj (Musta, 73.), Musolli, Rroca - Shkurtaj, Rama



Debrecen: Nagy S. - Kusnyír, Szatmári Cs., Pávkovics, Ferenczi J. - Szécsi M., Haris (Damásdi, 90.), Tőzsér, Varga K., Trujic (Csősz, 83.) - Zsóri (Garba, 66.)



Az első meccshez hasonlóan a visszavágót is az albánok kezdték aktívabban, többet támadtak, többször próbálkoztak lövéssel, és az északmacedón Valon Ethemi góljával a 17. percben meg is szerezték a vezetést. A folytatásban a DVSC-nek is voltak kísérletei, de a meccs képe nem változott számottevően.

A második félidő kiegyenlítettebb játékkal kezdődött, majd az 58. percben Szatmári Csaba közvetlen közelről egyenlített, ezzel végképp eldöntötte a továbbjutást. A továbbiakban mindkét csapat előtt adódtak kisebb lehetőségek, de az eredmény már nem változott.

MTI