Túl vannak az életveszélyen a horvát BMW-s áldozatai

2019. július 18. 23:51

Napról napra jobban van a horvátországi autópályán balesetet szenvedett család. Az őket kezelő orvos exkluzív interjút adott az M1-nek, azt mondta: várhatóan teljesen felépülnek és akár egy héten belül is elhagyhatják a kórházat. A baleset egy hete történt, egy horvátországi fizetőkapunál fékezés nélkül, nagy sebességgel csapódott beléjük egy BMW. A sofőr vérében 3 fajta kábítószert is találtak – közölte az M1 Híradója.

Csaknem egy hétig kezelték az intenzív osztályon azt az újvidéki teniszedzőt, aki családjával egy hete szenvedett balesetet egy horvát autópályán.

A férfit életveszélyes állapotban vitték kórházba

A férfit életveszélyes állapotban vitték a zágrábi kórházba. Az orvosa az M1-nek elmondta: az erős ütéstől eltört az arccsontja, fej és mellkasi sérülései is vannak. A törött bordái belső vérzést okoztak és egy csigolyája is megsérült, egy ideig mesterséges kómában tartották. Az apánál továbbra is jelen vannak az agyrázkódás következményei, sokszor elfelejti, mi történt, és valószínűleg erre később sem fog pontosan emlékezni – fogalmazott az orvos.

Mostanra mindhárman együtt vannak

A horvát származású édesanyát is komoly mellkasi sérülésekkel szállították kórházba. Először két külön klinikára kerültek, mostanra azonban mindhárman együtt vannak. A nő állapota napról napra javul, már látogatóba is jár a férjéhez.

A kisfiú is egyre jobban van, bár lábtörése miatt még ágyhoz kötött, már jókedvű, és rajfilmeket is néz.

Mindhárman kommunikálnak, már nem szorulnak intenzív ellátásra, jelenleg a kórház osztályain gyógyulnak, abban bízunk, hogy egy héten belül elhagyhatják a kórházat, és maradandó következmények nélkül megússzák a balesetet – fogalmazott Slobodan Mihaljević.

A horvát tengerparton nyaraltak volna

Az Ausztráliában élő család múlt hét csütörtökön Budapestről indult el Zágráb felé, a tervek szerint a horvát tengerparton nyaraltak volna, de útközben baleset érte őket.

Egy 35 éves horvát férfi nagy sebességgel, fékezés nélkül csapódott beléjük, amíg ők a fizetőkapunál várakoztak. Mostanra kiderült: a balesetet okozó férfi drog és gyógyszerek hatása alatt állt. Vérében drogkoktélt, vagyis háromféle szert is találtak. Amfetamint, diazepámot és a köznyelvben ginaként ismert GHB-t.

Zacher Gábor toxikológus az M1-en arról beszélt: ez életveszélyes kombináció, amitől a sofőr magabiztosnak és erősnek érezhette magát.

Nem emlékszik a baleset körülményeire a sofőr

Ozren M.-et szombaton este vették őrizetbe a hatóságok, a rendőrségi kihallgatás során azt mondta, nem emlékszik a baleset körülményeire, de sajnálja, ami történt.

Az üggyel foglalkozó bíró hétfőn elrendelte a férfi vizsgálati fogságát, amely 30 napra vonatkozik – fogalmazott az illetékes bíróság helyettes szóvivője, aki hozzátette: erre azért is szükség volt, mert fennáll a veszélye annak, hogy a gyanúsított megismétli a bűncselekményt.

A férfi büntetlen előéletű, de régóta küzd drogproblémákkal. A tragédia előtt két nappal jött haza egy elvonókúráról, ahol két hónapot töltött, és a tervek szerint tovább folytatta volna a kezelését. Zágrábba azért indult, hogy kiszakadjon abból a környezetből, ahol a problémái elkezdődtek, csakhogy útközben balesetet okozott.

Az eset az egész régiót megrázta, a horvát sajtóban felmerül a kérdés, hogy a drogfüggő férfit miért nem tiltották el a vezetésről, és kezelése után miért nem vették el tőle vezetői engedélyét – hangzott el az M1-en.

hirado.hu - M1