Emlékparkot avattak a zentaiak

2019. július 19. 10:07

Rendezett park várja mostantól a Tisza-parti sétány felé igyekvőket. A szerb irodalom két jelentős alakja, Stevan Sremac és Stevan Raičković szobra kapott ezzel méltó környezetet a parkosítással. A Zentaizmus elnevezésű projekt keretében indították a tér kialakítását, ami már a nyár folyamán különféle kulturális rendezvényeknek ad majd helyet.

Alkalmi ünnepségen adták át szerdán a nemrég felújított Stevan Sremac és Stevan Raičković emlékparkot. Az átadó ünnepségen Predrag Popović könyvtáros és Nataša Farago, a zentai Miroslav Antić Kamaraszínpad színésze köszöntötték a megjelenteket és ismertették a két neves zentai szerb költő életpályáját, valamint idéztek alkotásaikból.

A park rendezése és újítása tavaly szeptemberben kezdődött, melynek költségeit a Köztársasági Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium, a Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság, a Tartományi Kulturális és Tájékoztatási Titkárság, a zentai önkormányzat, a topolyai Sat-Trakt és a szabadkai Javornik vállalat segítette anyagilag.

A projektum létrejöttéről Mladen Vesković, a művelődési minisztérium főtanácsadója nyilatkozott az ünnepségen, elmondva, hogy a zentaihoz hasonló projektumok nemcsak a kulturális örökség megőrzését illetően tekinthetők lényegesnek, hanem egyben a kortárs művészet ösztönzése szempontjából is. Vesković kiemelte, hogy ezzel nemcsak a két kiemelkedő szerb irodalmár munkásságát kötik össze, hanem egy olyan, több szempontból ideális területet is kialakítottak, amely a maga felosztásával kiváló helyszíne lehet különféle kortárs művészeti rendezvényeknek is. A főtanácsadó hozzáfűzte, hogy a minisztérium hasonló projektumai Zenta mellett más városokban is megvalósulnak.

A tartományi regionális fejlesztési titkárság a tartományi kormány politikájával összhangban mindig hajlandó volt támogatni az ilyen projektumokat, hangoztatta Goran Ivančević, a titkárság segédtitkára az ünnepségen, s hozzáfűzte, hogy ezek a gazdasági jellegű programok mellett úgyszintén rendkívül jelentősek a Vajdaságban élő polgárok számára, a tér rendezése kapcsán jó volt látni a három hatalmi szerv együttműködését.

Stanislav Radulović, a tartományi kulturális titkárság altitkára szerint a park felújításával végre méltóképpen leróhatják tiszteletüket a szerb irodalom kiválóságai előtt. S Radulović kiemelte, hogy reméli, a megszépült tér különféle művelődési történések központjává válik a jövőben.

Igor Stojkov, a zentai községi képviselő-testület titkára ismertette, hogy a „Zentaizmus” elnevezésű projektum beruházásához a művelődési minisztérium a tartományi regionális fejlesztési titkárság 1-1 millió dinárral járult hozzá, a topolyai Sat-Trakt a járófelület kiépítését, a szabadkai Javornik pedig a füves terület kialakítását finanszírozta. A munkálatokhoz a zentai önkormányzat szintén hozzájárult.

Rúzsa Mária

vajma.info