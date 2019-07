"A műsor torz, káros magatartásmintát mutatott be" - 3 milliós NMHH-bírság

2019. július 19. 10:13

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa helytelen korhatár-besorolás miatt 2,8 millió forintos bírságot szabott ki a TV2 Bezár a bazár! című vetélkedőjének egyik adása miatt - tájékoztatta a pénteken az MTI-t a testület, amely a rádiós frekvenciákkal kapcsolatos döntéseiről is beszámolt.

A közlemény szerint a TV2 a Bezár a bazár! május 9-ei és a Mokka reggeli műsor másnapi adásában az előbbi műsorral kapcsolatban közzétett képsorokat nem megfelelő időben és 12-es karikával sugározta.



"A műsor torz, káros magatartásmintát mutatott be, mivel abban az egyik szereplőt azért jutalmazták, hogy - bár intim testrészeit kikockázva, de - meztelenül teljesítse egyik feladatát" - indokolt az NMHH.



Ugyanezt a műsorrészt a másnapi Mokkában újból közreadta a TV2, a stúdióbeszélgetésben résztvevők - humorosan prezentálva - megvitatták és dicsérettel illették azt. A médiatanács megállapította, hogy a műsorrészt csak 16 éven aluliaknak nem ajánlott tartalomként lehetett volna közzétenni, és határozatában kitért arra, hogy "a humoros jelleg nem ellensúlyozta a közvetített káros üzenetet".



Az NMHH beszámolt arról is, hogy a Balatonfüred 96,2 MHz helyi és a Győr 88,1 MHz körzeti frekvenciák közösségi használatára kiírt pályázat nyertese mindkét esetben a Karc FM Média Kft. lett, amely vételkörzet-bővítésként használja majd a jogosultságokat.



A Dunaföldvár 106,5 MHz, a Szekszárd 91,1 MHz, a Baja 94,3 MHz és a Paks 107,5 MHz helyi frekvenciák kereskedelmi használatának pályázati felhívására beérkezett ajánlatok alaki vizsgálata után a grémium nyilvántartásba vette a fenti frekvenciák mindegyikére pályázó Alisca Network Kft.-t és Lajta Rádió Kft.-t. A Szombathely 97,1 MHz helyi frekvencia közösségi használatára kiírt pályázat eredménytelen lett, mivel valamennyi ajánlat érvénytelen volt - ismertette a kommüniké.



Hozzátették: a médiatanács véglegesítette és a honlapján csütörtökön és pénteken közzétette a Budaörs 104,8 MHz és Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi frekvenciák kereskedelmi, a Hatvan 94,0 MHz helyi frekvencia közösségi és az Eger 91,8 MHz körzeti frekvencia közösségi jellegű hasznosítására kiírt pályázati felhívásokat.

A grémium véglegesítette a 2019-ben végleg lejáró kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságok pályázati felhívását is, amelyet a honlapján csütörtökön tett közzé. Az idén lejárt Miskolc, Szentendre és Gyomaendrőd telephelyekre kiírt pályázatra az ajánlatokat október 2-án várja a hatóság.



A médiafelügyeleti döntésekről azt is közölték, hogy a kisvárdai helyi, közösségi Friss FM szolgáltatójára tízezer forintos bírságot szabtak ki amiért egy április-májusi adáshéten a szerződésében meghatározott vállalásaihoz képest a rádió kevesebb szöveget, magyar zenét, hírt és közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsort és több ismétlést tett közzé.



A kazincbarcikai KolorTV-n egy vizsgált áprilisi adásnapon a képújság alatt anélkül volt hallható a Rádió TOP helyi kereskedelmi rádió műsora, hogy ahhoz engedélyt szereztek volna. Ezért a televízió szolgáltatójára ötvenezer forint bírságot róttak ki. A rádió szolgáltatójának nem volt tudomása a hálózatba kapcsolódásról - jegyezték meg.



A médiatanács közleménye kitért arra is, hogy megvizsgálták a rádiók és televíziók műsorkvóta-kötelezettségének 2018-as teljesítését, és három rádiós, valamint 18 televíziós szolgáltató esetében állapítottak meg jogsértést.



Közülük a TV4 és a Story4 országos csatornát, valamint a körzeti Galaxy4-et működtető Digital Media and Communications Zrt. 780 ezer forintos, a többi, helyi és körzeti médiaszolgáltató néhány tízezer forintos bírságot kapott - áll a közleményben.

