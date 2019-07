Szabadságvesztésre ítélték a zárkaajtóba áramot vezető féltestvéreket

2019. július 19. 12:01

Hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt tíz év fegyházra, illetve két és fél év börtönre ítéltek első fokon, nem jogerősen két fogvatartottat, mert 2017-ben áramot vezettek zárkájuk ajtajába - tájékoztatta a fővárosi főügyész pénteken az MTI-t.

Ibolya Tibor közleménye szerint az elkövetéskor 18 és 17 éves féltestvéreket egy fővárosi büntetés-végrehajtási intézetben közös cellába zárták. 2017. április 11-én a vádlottak a zárkaajtó melletti villanykapcsoló foglalatát lefeszítették, a vezetékeket kihúzták, és úgy állították be, hogy a drótok érintkezzenek majd a befelé nyíló fémajtóval. Ezután - mivel tudták, biztonsági kamerával figyelik őket - filctollal firkálni kezdtek a zárka falára, hogy az őröket odacsalják.



Az ügyeletes tiszt több körletfelügyelővel a zárkához ment, hogy a vádlottakkal szemben intézkedjen. A sértett börtönőrnek az volt a szerencséje, hogy az ajtót nem kézzel, hanem gumitalpú cipőjével tolta be. A befelé nyíló ajtó ugyanis ekkor érintkezett az útjába helyezett 230 volt feszültségű vezetékkel, vagyis a fémajtó áram alá került. Ez az ajtóban az élet kioltására alkalmas feszültséget nem hozott ugyan létre, de a falból kiálló vezeték halálos áramütést is eredményezhetett volna.



A Fővárosi Főügyészség az ügyben hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat.



Ibolya Tibor ismertette: az idősebb vádlottat - egy korábbi bűncselekménye miatt - több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és más bűncselekmények miatt vonták felelősségre. A bíróság őt emiatt tíz év fegyházra, társát pedig két és fél év börtönre ítélte.

MTI